Dax aktuell Dax markiert neues Jahreshoch – Experte: 16.600 Punkte als nächstes Kursziel

Am Aktienmarkt entwickelt sich eine neue Kursdynamik: Neue Höchststände sind keine Einladung mehr, Gewinne mitzunehmen, sondern gelten als Einstiegschance.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es weiter nach oben. Der Dax klettert in der ersten Handelsstunde um 0,5 Prozent nach oben und wird bei 15.879 Zählern gehandelt. Vier neue Jahreshochs hat der deutsche Leitindex in den vergangenen acht Handelstagen markiert. Die neue Bestmarke in diesem Jahr liegt nun bei 15.884 Zählern.

Dabei hat sich das Bild im positiven Sinne deutlich gewandelt. Nach den ersten beiden Jahreshöchstständen gab es am gleichen Handelstag noch deutliche Gewinnmitnahmen, beim ersten Mal rutschte der Dax auch noch am Folgetag weiter ab.

Doch bereits am vergangenen Mittwoch, als der Dax nach den US-Inflationsdaten mit 15.827 Punkten nach oben kletterte und sofort wieder absackte, herrschte am folgenden Donnerstag wieder reges Kaufinteresse. Und am Freitag schloss der Dax nach seinem neuen Jahreshoch nur gut 30 Punkte tiefer.

April ist der beste Börsenmonat des Jahres

