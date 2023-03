Nach einer turbulenten Handelswoche liegt der Leitindex am Montag im Plus. Anleger blicken auf die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt startet freundlich in die neue Handelswoche. Der Dax liegt in der ersten Handelsstunde am Montag 0,8 Prozent höher bei 15.077 Punkten.

Hinter dem Leitindex liegt eine turbulente Handelswoche mit teils heftigen Tagesschwankungen. Am vergangenen Freitag hatte der Dax 1,7 Prozent tiefer bei 14.957 Punkten geschlossen und damit einen Teil seiner Verluste wieder wettmachen können – zeitweise war das Minus mit 2,6 Prozent deutlich stärker ausgefallen.

Am Montag erholen sich die Bankaktien deutlich und ziehen damit den Dax mit nach oben: Nach einem Minus von 8,6 Prozent am Freitag notieren Aktien der Deutschen Bank 5,8 Prozent im Plus. Commerzbank-Papiere gewinnen 3,8 Prozent.

