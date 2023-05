Die US-Verbraucherpreise sorgen für neuen Schwung an der Frankfurter Börse. Allerdings bleibt der Leitindex in seiner Handelsspanne der vergangenen Wochen.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt kommt mit den US-Inflationsdaten neuer Schwung in den Handel. Der Dax steigt nach der Veröffentlichung der Zahlen schnell um 60 Punkte und liegt derzeit bei 15.977 Punkten, ein Plus von 0.1 Prozent. Mit dem heutigen Tageshoch bei 15.974 Zählern war die wohl wegweisende 16.000-Punkte-Marke nicht mehr weit entfernt.



Die Inflation in den USA ist überraschend weiter gesunken. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen legte im April nur noch um 4,9 nach 5,0 Prozent im März zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit einem unveränderten Wert gerechnet, nachdem die Inflationsrate im März um einen vollen Punkt gesunken war.

