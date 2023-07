Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Tesla und Netflix machen Nasdaq zu schaffen – Dow auf Gewinnkurs

Der Pharmakonzern Johnson & Johnson hob angesichts der starken Nachfrage nach Krebsmedikamenten und guter Geschäfte mit Medizintechnik seine Prognose an. Die Aktie steigt deutlich.

New York Enttäuschende Geschäftszahlen von Tesla und Netflix verschrecken US-Technologieinvestoren. Der Nasdaq-Index gab am Donnerstag zum Mittagshandel 1,5 Prozent nach auf 14.146 Punkte. Der breit gefasste S&P notierte 0,4 Prozent schwächer bei 4548 Zählern. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann dagegen 0,7 Prozent auf 35.315 Punkte und steuerte damit auf seinen neunten Tagesgewinn in Folge zu. Es handelt sich um die längste Gewinnserie seit fast sechs Jahren.

„Der Dow wurde in der jüngsten Rally der Wachstumsaktien schlichtweg vernachlässigt, und jetzt stecken die Leute ihr Geld wieder in einige der Werte, die nicht für ihr Wachstum bekannt sind“, sagte David Russel vom Finanzdienstleister Tradestation.

