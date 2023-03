Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen steigen – KI-Fantasie treibt Chipwerte

Die US-Inzides legen am Mittwoch zu, auch einige Bankaktien erholen sich wieder. Anlegerinnen und Anleger greifen nach Chipaktien.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Gute Geschäftsaussichten für Chiphersteller und eine Entspannung im Bankensektor haben Anleger in den USA zurück in Aktien gelockt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann am Mittwoch 0,8 Prozent auf 32.650 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 1,1 Prozent auf 4016 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq zog um 1,4 Prozent auf 11.883 Punkte an. Aktien des Speicherchip-Herstellers Micron zogen an, da Investoren auf einen Nachfrageschub durch Produkte im Bereich Künstliche Intelligenz setzen.

Auch Aktien der Konkurrenten Nvidia, Advanced Micro Devices, Intel und Applied Materials legten zwischen einem und sechs Prozent zu. In Deutschland hatte Infineon dank der besser als erwartet laufenden Geschäfte mit Autobauern und der Industrie die Prognose angehoben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen