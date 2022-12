Steuerrecht Briefkastengesellschaften im Fokus der Finanzverwaltung

Planung und Dokumentation von „Substanz“ im Steuerrecht werden zunehmend wichtiger – vor allem für grenzüberschreitend tätige Unternehmen.

Im nationalen Steuerrecht zeigt sich die Bedeutung des Themas „Substanz“ an den aktuellen Schwerpunktprüfungen der deutschen Finanzverwaltung in Gemeinden mit geringen Gewerbesteuerhebesätzen. (Foto: dpa) Finanzverwaltung

Augsburg Das Thema „Substanz“ rückt sowohl im nationalen als auch im internationalen Steuerrecht erneut in den Fokus. Trotz der hohen Bedeutung sind die konkreten Anforderungen an ausreichende „Substanz“ bestenfalls unscharf. Diese unterscheiden sich zudem sowohl nach ausgeübter Tätigkeit als auch nach anzuwendender Rechtsnorm.

Aus dieser Gemengelage ergeben sich hohe Rechtsunsicherheiten insbesondere für grenzüberschreitend tätige Unternehmen. Dies selbst für solche Auslandsinvestitionen, die gänzlich ohne steuerliche Erwägungen geplant wurden. Denn die staatliche Besorgnis vor der rein steuerlich begründeten Einschaltung von (Briefkasten-)Gesellschaften führt derzeit zu umfangreichen Aktivitäten von Gesetzgeber und Finanzverwaltung.

Im nationalen Steuerrecht zeigt sich die Bedeutung des Themas „Substanz“ an den aktuellen Schwerpunktprüfungen der deutschen Finanzverwaltung in Gemeinden mit geringen Gewerbesteuerhebesätzen, so genannten Gewerbesteueroasen. Freilich soll die Gewerbesteuer nach Maßgabe des Äquivalenzprinzips denjenigen Gemeinden zufließen, in denen die wirtschaftliche Tätigkeit tatsächlich ausgeübt wird, und in denen somit auch die hierfür notwendige Infrastruktur bereitgestellt wird.