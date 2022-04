Gastkommentar – Homo Oeconomicus Die Finanzbranche muss etwas für ihren Ruf tun

Zieht das Geldgewerbe weniger vertrauenswürdige Bewerber an? Eine Studie die der Wirtschaftsprofessor Matthias Sutter mit Kollegen angefertigt hat, legt dies nahe.

Muss die Finanzbrache sich bemühen vertrauenswürdige Personen einzustellen? (Foto: dpa) Die Wall Street in New York

In vielen Wirtschaftsbereichen wissen Verkäufer mehr über die Vor- und Nachteile ihrer Produkte und Dienstleistungen als die Käufer. Aufgrund dieser Informationsasymmetrie sind Kunden häufig auf die Vertrauenswürdigkeit der Verkäufer angewiesen, um gut beraten zu werden. Das gilt ganz besonders in der Finanzbranche mit ihren komplexen Produkten und den zum Teil hohen Beträgen, um die es geht.

Gemeinsam mit Andrej Gill, Matthias Heinz und Heiner Schumacher habe ich die Vertrauenswürdigkeit von 267 Frankfurter Wirtschaftsstudenten in einem Experiment gemessen. Dann haben wir untersucht, in welcher Branche sie arbeiten wollen und wo sie ihre erste Anstellung finden. Die Studie, die in der Fachzeitschrift „Management Science“ erscheinen wird, war motiviert von der Frage, ob weniger vertrauenswürdige Studierende mit höherer Wahrscheinlichkeit in der Finanzbranche arbeiten wollen als vertrauenswürdigere.