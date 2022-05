Gesundheitspolitik Ärztetag: Lauterbach auf der Suche nach Unterstützern

Der Bundesgesundheitsminister muss die Mediziner von seinen Reformen überzeugen. Auf dem Branchentag in Bremen ist ihm das nicht immer gelungen.

Karl Lauterbach hält ein Buch mit den Forderung einer überarbeiteten Gebührenordnung für Ärzte in der Hand, das ihm bei der Eröffnung des Ärztetages überreicht wurde. (Foto: dpa) 126. Deutscher Ärztetag

Berlin Gesundheitsminister Karl Lauterbach musste damit rechnen, dass der Auftritt auf dem Ärztetag in Bremen nicht einfach werden würde. Sein Vorgänger Jens Spahn (CDU) verärgerte die Ärzteschaft mit seinen Digital-Projekten, zuletzt fühlte sie sich in die Impfkampagne nicht richtig eingebunden. Mit Misstrauen, das auch in Bremen zu spüren war, blicken die Mediziner nun auf den Nachfolger.

Kritik musste sich Lauterbach etwa dafür anhören, dass die von ihm einberufene Krankenhauskommission kein Mitglied aus der Ärzteschaft hat. „Es braucht das Know-how der praktisch Tätigen, um wirklich praktische Lösungen zu finden“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, in Bremen. Er bedauere deswegen sehr, dass die Kommission nur mit Theoretikern besetzt wurde. Die Delegierten quittierten die Worte mit lautem Jubel und Rufen.