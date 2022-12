HRI-Konjunkturausblick Ökonomen werden optimistischer – Kommt Deutschland an der Rezession vorbei?

Die deutsche Wirtschaft hält sich unerwartet gut. Mit etwas Glück kann eine Rezession in diesem Winter vermieden werden, auch weil der Staat einen Großteil der Energierechnung übernimmt.

Benzin, Diesel und Heizöl sind in den vergangenen Wochen deutlich billiger geworden. Das dämpft Konjunkturangst. (Foto: dpa) Tanken

Düsseldorf Es hat schon fast etwas Rituelles an sich: Rund drei Wochen nachdem das Statistische Bundesamt die Details zur Wirtschaftsentwicklung des Vorquartals vorgelegt hat, präsentieren die großen Konjunkturforschungsinstitute ihre revidierten Vorhersagen – nicht selten im Gleichschritt.

Die derzeit noch aktuellen Prognosen vom September liegen zwischen 1,1 und 1,6 Prozent Wachstum für das zu Ende gehende Jahr und zwischen 0,8 Prozent Wachstum und 1,4 Prozent Schrumpfung für 2023. In ihrer Gemeinschaftsdiagnose für die Regierung verständigten sich die Institute Anfang Oktober dann – wie nicht selten – grob auf die Mittelwerte der Einzelprognosen, also auf 1,4 Prozent plus im laufenden und 0,4 Prozent minus im kommenden Jahr.

Das war wohl aus heutiger Sicht zu pessimistisch. So wuchs die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal überraschend kräftig um 0,4 Prozent – und auch ein bis vor Kurzem noch als sicher geltender Rückgang der Wirtschaftsleistung im laufenden vierten Quartal ist keineswegs mehr ausgemacht.