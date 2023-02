 Künstliche Intelligenz: Wie Google auf die Bedrohung durch ChatGPT reagiert

Google demonstriert, wie Künstliche Intelligenz den Umgang mit Informationen verändern könnte. Doch Konkurrent Microsoft setzt den Marktführer stark unter Zeitdruck.

Der Konzern will seine dominante Stellung bei der Internetsuche verteidigen. (Foto: AP) Google in Mountain View

Düsseldorf Die meistbesuchte Website der Welt steht vor großen Veränderungen: Der Internetriese Google hat am Mittwoch angekündigt, die jüngste Generation der Künstlichen Intelligenz (KI) in zahlreiche Produkte zu integrieren. So soll die Suchmaschine des Konzerns bei komplexen Fragen Erkenntnisse aus verschiedenen Quellen in einer Antwort zusammenfassen können.

„Viele Leute verwenden Google, weil sie schnelle, faktische Antworten brauchen“, erklärte Google-Manager Prabhakar Raghavan, der für die Suchmaschine verantwortlich ist, bei einer Präsentation in Paris. In vielen Fällen gebe es jedoch nicht die eine richtige Antwort – es gelte, ein Thema zu erkunden.

Grundlage für das Frage-Antwort-Format ist ein intelligenter Chatbot, den Google „Bard“ genannt hat, auf Deutsch: Barde. Konzernchef Sundar Pichai sprach in einem Blogeintrag von einem „experimentellen Konversationsdienst mit KI“ – ähnlich dem Programm ChatGPT, das in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen sorgte.

ChatGPT von Microsot setzt Alphabets Google unter Druck