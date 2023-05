Künstliche Intelligenz verändert reihum Geschäftsmodelle. Auch der Dax-Konzern SAP setzt auf die Technologie – und könnte so den Umgang mit seiner Software deutlich erleichtern.

Der Manager verspricht, dass künstliche Intelligenz einen „enormen Wert“ fürs Geschäft bringt. (Foto: IMAGO/STAR-MEDIA) SAP-Chef Christian Klein

Orlando Aus den Daten eines Jobprofils wird eine Stellenanzeige. Einige Sätze auf Deutsch dienen als Vorlage für eine App. Und Geschäftsdaten lassen sich per Sprachbefehl aufrufen: SAP hat am Dienstag auf der Kundenkonferenz „Sapphire“ in Orlando einen ersten Einblick gegeben, wie die neue Generation der künstlichen Intelligenz (KI) in der Geschäftssoftware des Dax-Konzerns zum Einsatz kommen soll.

Generative KI, die Inhalte wie Text und Programmcode erzeugen und analysieren kann, werde den Umgang mit Software grundlegend verändern, zeigte sich Vorstandssprecher Christian Klein überzeugt.

Indem SAP die Technologie in die Produkte einbette, entstehe ein „enormer Wert für Ihr Geschäft“, sagte der Manager in Richtung der Kunden im Publikum.

