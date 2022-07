Energiebranche Frankreich will Stromkonzern EDF komplett verstaatlichen

Premierministerin Borne kündigt an, dass der Staat seinen Anteil an EDF auf 100 Prozent aufstocken will. Das soll den Ausbau der Atomkraft sicherstellen.

Zwar befindet sich das Unternehmen bereits überwiegend in Staatshand, der Stromkonzern soll nun aber komplett verstaatlicht werden. (Foto: Reuters) Stromkonzern EDF Paris Frankreich will den nationalen Stromkonzern EDF wieder komplett verstaatlichen. „Wir müssen unsere Souveränität angesichts der Konsequenzen des Krieges in der Ukraine sicherstellen“, sagte Premierministerin Élisabeth Borne am Mittwoch in ihrer Regierungserklärung im Parlament. „Ich bestätige die Absicht des Staates, 100 Prozent des Kapitals von EDF zu halten.“ EDF befindet sich bereits überwiegend in Staatshand. Präsident Emmanuel Macron hatte im März bereits angekündigt, EDF wieder vollständig nationalisieren zu wollen. Mit diesem Schritt soll der angestrebte Ausbau der Atomkraft in Frankreich sichergestellt werden. Frankreich setzt auf Wind- und Atomenergie Die Energiewende werde mithilfe der Atomkraft gelingen, sagte Borne im Parlament in Paris. Um als erstes große Land komplett auf fossile Energiequellen verzichten zu können, werde Frankreich erneuerbare Energie und die Atomkraft ausbauen, weitere neue Atomkraftwerke sollten gebaut werden. Mehr: Frankreich bangt um den Strom aus seinen Atomreaktoren – und verschärft so die Energiekrise in Europa Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen dpa Startseite