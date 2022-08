Konsumgüterkonzern 19 Prozent mehr Gewinn: Beiersdorf profitiert vom Wachstum bei Nivea

Düsseldorf Trotz steigender Kosten und sinkender Konsumlust der Verbraucher wächst der Nivea-Hersteller Beiersdorf. Im ersten Halbjahr steigerte das Unternehmen seinen Umsatz aus eigener Kraft um 10,5 Prozent auf fast 4,5 Milliarden Euro. Vor Zinsen und Steuern erzielte Beiersdorf einen Gewinn (Ebit) von 710 Millionen Euro – 19,3 Prozent mehr als in der ersten Jahreshälfte 2021. Das teilte der Konzern am Donnerstagmorgen mit.

Damit ist Beiersdorf schneller gewachsen als von Analysten erwartet. „2022 war für uns bisher ein erfolgreiches Jahr. In einem zunehmend herausfordernden Umfeld hat Beiersdorf die starke Wachstumsdynamik vom Jahresanfang auch im zweiten Quartal fortgesetzt“, sagte Vorstandschef Vincent Warnery laut Mitteilung. Das Unternehmen, das mehrheitlich der Maxinvest Holding der Familie Herz gehört, war im Sommer nach einem Auf und Ab wieder in den Leitindex Dax aufgestiegen.

Getrieben wurde das Wachstum vor allem von der Kernmarke Nivea, die für den Großteil des Umsatzes steht. Nivea wuchs organisch um 11,7 Prozent – und zwar in allen Produktkategorien, vor allem im Bereich Sonnenpflege. Hier profitiert der Konzern vom heißen Sommer und dem anziehenden Tourismus infolge der Corona-Lockerungen.

Auch stärkere Verkäufe von Deodorants und Duschgel haben das Wachstum getrieben. Seit längerem konnte Nivea wieder in Europa Marktanteile gewinnen. Die Kernmarke wuchs auch schneller als vor der Coronakrise.

Die Zahlen lassen eine Trendwende bei Beiersdorf erkennen. Im vergangenen Jahrzehnt war der Konzern weder bei Gewinn noch Umsatz gewachsen. Nun zeigt sich seit mehreren Quartalen in Folge ein stärkeres Wachstum als vom Markt erwartet. Seit Jahresbeginn hat die Aktie um mehr als zehn Prozent zugelegt, auch nach der Vorlage der Halbjahreszahlen war das Papier mit gut 102 Euro vorbörslich leicht im Plus.

Neue Nivea-Strategie zahlt sich offenbar aus

Aus Sicht des Konzerns zahlt sich vor allem die neue Nivea-Strategie aus. Der Konzern konzentriert sich auf weniger, dafür innovativere Produkte. Statt wie bisher neue Produkte in einzelnen Märkten an den Start zu bringen, gibt es vermehrt globale Launches. Der Konzern versucht Konsumenten mit personalisierter Werbung im Netz direkt anzusprechen und setzt nicht mehr auf klassische TV-Werbung.

Zudem setzt Beiersdorf auf hochwertigere Produkte, die eine höhere Marge abwerfen. „Wir wollen uns mehr auf Hautpflege insbesondere fürs Gesicht fokussieren“, sagte die für die Marke Nivea zuständige Vorständin Grita Loebsack zuletzt dem Handelsblatt.

Schwächer als das Konsumentengeschäft wuchs der Klebstoffbereich Tesa. Die Marke erzielte im ersten Halbjahr ein organisches Umsatzwachstum von 5,4 Prozent. Im Frühjahr war die Sparte stark von den Lockdowns in China getroffen. Laut Konzern erholte sich das Geschäft aber wieder und verzeichnete bereits im Juni wieder stärkeres Wachstum.

Der Klebstoffbereich ist für Beiersdorf das kleinere Geschäft, aber das profitablere. Tesa erzielte eine Umsatzrendite von 19,1 Prozent, der Bereich für Konsumartikel kommt auf 15,1 Prozent.

Prognose für das zweite Halbjahr bestätigt

Vorstandschef Warnery erwartet für die zweite Jahreshälfte „zusätzlichen Gegenwind durch wirtschaftliche und politische Spannungen“. Insgesamt bekräftigt der Konzern seine Prognose. Demnach sollen die Erlöse organisch in einer Spanne zwischen vier und sechs Prozent wachsen. Die operative Rendite soll wie angekündigt auf dem Niveau des Vorjahres von 13 Prozent liegen.

In den kommenden Jahren will Beiersdorf stärker als der Markt wachsen – also mehr als vier bis fünf Prozent. Von 2023 an soll die Marge jedes Jahr um 0,5 Prozentpunkte steigen, gab der Konzern zuletzt auf einem Kapitalmarkttag als Ziel aus.

Wie alle Konsumgüterkonzerne kämpft Beiersdorf mit steigenden Kosten bei Rohstoffen und Lücken in den Lieferketten. Bis Jahresende wolle man 80 Prozent der gestiegenen Kosten weitergegeben haben, heißt es vom Konzern. Bislang hätten die Preiserhöhungen nicht dazu geführt, dass Kunden auf andere Produkte gewechselt seien.

Wie Beiersdorf ist das auch der Konkurrenz gelungen: Der britische Konsumgüterkonzern Unilever (Langnese, Dove) und der US-Wettwerber Procter & Gamble (Ariel, Pampers) legten zuletzt ebenfalls stärker zu als erwartet. Während Unilever seine Wachstumsprognose erhöhte, blickt Procter angesichts steigender Kosten pessimistischer nach vorn. Persil-Hersteller Henkel wird am kommenden Montag seine Halbjahreszahlen vorlegen.

