Handelsblatt-Chemietagung Debatte um Gas-Boykott: Chemieindustrie lobt die Regierung – und kritisiert Ökonomen

CO2-Neutralität, Kreislaufwirtschaft, Green Deal: Die deutsche Chemie sieht sich vor riesigen Herausforderungen. Mit den Folgen des Kriegs werden sie noch größer.

Der Chemiemanager warnt vor den Folgen eine Gasliefer-Stopps. (Foto: WILLI NOTHERS) Wacker-Chemie-Chef Christian Hartel auf der Handelsblatt-Chemietagung

Düsseldorf In der Debatte über einen möglichen Gaslieferboykott warnt die Chemieindustrie eindringlich vor den Folgen für die gesamte Wirtschaft. Die Hersteller befürchten eine Kettenreaktion in der tief vernetzten Industrie, wenn die Chemie als Lieferant vieler Grundprodukte durch einen Stopp russischer Gaslieferungen lahmgelegt würde.

Das wurde am Donnerstag auf der Handelsblatt-Jahrestagung Chemie 2022 deutlich, an der 160 Teilnehmer digital und in Präsenz im Düsseldorfer Verlagshaus teilnahmen. Führende Chemiemanager lobten das Handeln der Bundesregierung, die einen Gaslieferstopp weiter ablehnt.

„Keine Frage: Wir alle folgen uneingeschränkt dem Primat der Politik“, sagte Christian Kohlpaintner, Vorstandschef des weltgrößten Chemikalienhändlers Brenntag aus Essen. Aber man sei dankbar für das umsichtige Vorgehen der Bundesregierung auch bei der Debatte über das russische Gas.

Erdgas ist der mit Abstand wichtigste Energielieferant für die Chemiebranche. Wenn eine einzelne Anlage ausfällt, droht dies ganze Wertschöpfungsketten lahmzulegen, da dann wichtige Vorprodukte etwa für Autos, Arzneien oder Baumaterialen fehlen.

