 Großbritannien: BBC zerfleischt sich im Kulturkampf über Flüchtlinge, Fußball und Filz

Der Streit über einen kritischen Tweet der Fußballikone Gary Lineker zur aktuellen Flüchtlingspolitik der konservativen Regierung stürzt den öffentlich-rechtlichen Sender in eine Führungskrise.

Der ehemalige Profifußballer und heutige Sportmoderator wurde von der BBC wegen seiner Kritik an der Flüchtlingspolitik suspendiert. (Foto: dpa) Gary Lineker

London Ein Kulturkampf über einen Tweet hat die BBC in eine der schwersten Krisen seiner 100-jährigen Geschichte gestürzt. Es begann am Dienstag mit einer harten Kritik des BBC-Sportmoderators Gary Lineker an der aktuellen Flüchtlingspolitik der konservativen Regierung auf Twitter, für die der ehemalige Fußball-Weltstar vom britischen Fernsehender am Freitag suspendiert wurde. Am Wochenende eskalierte der Streit um die Grenzen der Meinungsäußerung im Umfeld des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einerseits und zu starke Regierungsnähe andererseits.

Die BBC, auch unter dem Spitznamen „The Beeb“ bekannt, musste ihre gesamte Fußball-Berichterstattung über die englische Premier League wegen einer Meuterei von Moderatoren, Prominenten und Sportlern auf ein Notprogramm schrumpfen. Und nun müssen sowohl BBC-Chef Tim Davie als auch und Richard Sharp, Chairman des Senders, um ihre Jobs bangen. Davie hatte Lineker selbst kaltgestellt.