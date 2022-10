Auktionen Sotheby's: Kunst ist stark gefragt

Weltweite Nachfrage nach berühmten Namen und Kunst von jungen Frauen führen bei Sotheby’s in zwei Abendauktionen zu starken 97,1 Million Pfund Umsatz.

Der Auktionator versteigert die Abstraktion von Cecily Brown (rechts angeschnitten). Etwas später wird er Gerhard Richters "192 Farben" (links) für 18,3 Millionen Pfund vermitteln. Quelle: Sotheby's Oliver Barker am Pult:

London So gut stand das Auktionshaus Sotheby's zuletzt 2015 da: Die glanzvollen Abendauktionen in der Woche der Frieze-Messen spülten gestern 97,1 Millionen Pfund oder 107,9 Million Dollar in das Haus. Das ist ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Versteigerung mit ganz aktueller Kunst, „The Now“ konnte zu 100 Prozent abgesetzt werden und brachte nach Angaben des Hauses 11,4 Millionen Pfund ein. Die darauf folgende Hauptversteigerung mit knapp 40 Arbeiten fügte dem nochmals 85,7 Millionen Pfund zu.

Die Toppreise erzielten erwartungsgemäß zwei bewährte Marktheroen. Francis Bacons dreiteiliges Porträt von Henrietta Moraes kam auf 24,3 Millionen Pfund. Und Gerhard Richters allerstes ungegenständliches Gemälde, die nach Lacktafeln gearbeiteten „192 Farben“ von 1966, wechselten für 18,3 Millionen Pfund den Eigentümer. Einlieferer sind Elisabeth und Gerhard Sohst. Sie hatten das Frühwerk lange der Hamburger Kunsthalle geliehen.