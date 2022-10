Abendauktion in London Christie's setzt zeitgenössische Kunst weiterhin gut ab

Christie's Abendauktion in London endet ohne Höhenflüge, aber mit sehr ordentlichem Ergebnis für junge und etablierte Künstler. Unter den Erwartungen schneidet die Sina Jina Sammlung mit Kunst aus Afrika ab.

ie 1968/69 entstandene Morgenansicht von Sainte-Maxime erzielte 21 Millionen Pfund und damit das Dreifache seiner unteren Schätzung. (Foto: Christie's Images Ltd. 2022) David Hockney

London Dem Auktionshaus Christie’s ist es gelungen, alle 47 angebotenen Lose in seiner Abendauktion in der Londoner Frieze Woche zu verkaufen. Ein solides Endergebnis von 72,5 Millionen Pfund bestätigt den Appetit des globalen Marktes, den ungewissen Zeiten zu trotzen und weiterhin aktiv in Kunst zu investieren.

Zum teuersten Los wurde David Hockneys Frühwerk mit einer Morgenansicht von Sainte-Maxime. Das 1968/69 entstandene Gemälde stammt aus einer europäischen Privatsammlung. Bei einer Schätzung von 7 bis 10 Millionen erzielte das ungewöhnliche Bild 21 Millionen Pfund.

Wie bei vielen Losen gingen die Gebote zögernd los und man fragte sich, ob sich die Arbeiten überhaupt verkaufen würde. Aber dann gab es in vielen Fällen eine stetige Dynamik von Gebot und Gegengebot, die die Preise nach oben trieb.