Bundesinstitut für Fotografie Dubiose Vergabepraxis der Regierung soll staatsrechtlich überprüft werden

Nach den Vorstellungen des Haushaltsausschusses der Bundesregierung soll das nationale Fotoinstitut in Düsseldorf angesiedelt werden – entgegen zweier Gutachten. Die Stadt Essen lässt die intransparente Vergabepraxis jetzt staatsrechtlich überprüfen.

Auf dem Gelände der Zeche Zollverein bietet sich ausreichend Platz für die Ansiedlung der Bundeseinrichtung. (Foto: imago images / Future Image) Zeche Zollverein Essen

Düsseldorf Kann es sein, dass der Haushaltsausschuss des Bundestags über den Standort eines noch nicht gegründeten Bundesinstituts bestimmen kann? So geschehen im November 2019, als 41,5 Millionen Euro für ein Deutsches Fotoinstitut – und zwar für eine Ansiedlung am Standort Düsseldorf – bewilligt wurden. Eine offenbar von Lobbyisten vorangetriebene Entscheidung, die an der damaligen Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, vorbei gefällt wurde.

Sowohl das von Grütters beauftragte Gutachten, das zu diesem Zeitpunkt noch in Arbeit war, als auch die im Anschluss beauftragte, 2021 vorgelegte Machbarkeitsstudie hatten sich für den Standort Essen ausgesprochen.

Nachdem der Haushaltsausschuss die Mittel im November 2022 noch einmal um 1,5 Millionen Euro auf 43 Millionen Euro aufgestockt hatte, stellte sich auch die inzwischen ins Amt gewählte Kulturstaatsministerin Claudia Roth hinter die von den Haushältern vorab festgelegte Ansiedlung in Düsseldorf. Der Kulturausschuss war nicht involviert worden.