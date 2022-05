Index-Überprüfung Aufstieg in den Dax: Nur ein Kandidat hat wirklich gute Chancen

Die Prognose zur künftigen Zusammensetzung im Dax wird durch die aktuellen Krisen erschwert. Wer aus dem Leitindex fliegt, wenn es einen Aufsteiger gibt, steht dagegen ziemlich fest.

Die Aktie des Nivea-Herstellers Beiersdorf ist derzeit der heißeste Dax-Anwärter. (Foto: Beiersdorf) Flagship-Store von Nivea in Hamburg

Frankfurt Beiersdorf ist im Dax das, was man im Sport eine Fahrstuhlmannschaft nennt. Im März 2021 musste der Kosmetikkonzern im deutschen Leitindex für Siemens Energy Platz machen. Ende Oktober 2021 rückte Beiersdorf anstelle von Vonovia wieder in das wichtigste deutsche Börsenbarometer auf – und musste im März dieses Jahres wiederum für Daimler Truck weichen. Seither ist der Kurs um mehr als acht Prozent gestiegen, und Beiersdorf hat gute Chancen für einen erneuten Dax-Aufstieg.

Die Entscheidung über die Wechsel in den Indizes verkündet die Deutsche Börse am 3. Juni nach 22 Uhr. Umgesetzt werden die Änderungen gut drei Wochen später. Ausschlaggebend für den Platz in einem Index ist der Börsenwert der Aktien im Streubesitz. Allerdings machen die angesichts des Ukrainekriegs und der Inflations-, Zins- und Rezessionssorgen außerordentlich stark schwankenden Börsen die Prognose der Indexkandidaten nicht gerade einfacher.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen