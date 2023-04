Deutsche-Bank-Chef Sewing warnt vor schärferer Regulierung – „Aktivitäten wandern in Schattenbankensektor ab“

Der Chef der Deutschen Bank und des BdB mahnt vor den Folgen einer intensivieren Bankenregulierung. Der Bundesbank-Chef vertritt offenbar eine andere Position.

Europa habe bei der Bankenregulierung große Fortschritte gemacht, sagt er. (Foto: dpa) Christian Sewing

Berlin Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hält die Gefahr einer systemischen Krise im Finanzsektor für äußerst gering. „Die Finanzindustrie ist deutlich robuster und widerstandsfähiger als zur Zeit der Weltfinanzkrise vor 15 Jahren“, sagte Sewing, der auch Bankenverbands-Präsident ist, in einem Pressegespräch am Montag. Europa habe bei der Bankenregulierung große Fortschritte gemacht.

Der Präsident der Interessenvertretung der deutschen Banken warnte vor verschärfter Regulierung: Diese würde dazu führen, dass „weitere Aktivitäten in den so genannten Schattenbankensektor abwandern“, sagte Sewing.

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hatte zuvor darüber gesprochen, dass die Aufsichtsvorschriften für Geldhäuser möglicherweise nachgebessert werden müssten. Die Ereignisse der vergangenen Wochen seien augenöffnend gewesen, was regulatorische Themen angehe, sagte Nagel in einem am Montag auf der Webseite „The Pioneer“ veröffentlichten Podcast. „Da müssen wir noch mal schauen, ob wir da nachschärfen müssen.“

Er sei aufmerksam dabei und versuche an dem Rahmenwerk mitzuarbeiten, sagte Nagel. Es gelte, „sozusagen die dunklen Flecken, die nicht bekannten Themen“, die möglicherweise Sorgen bereitet haben, anzugehen und die Bankenaufsicht noch besser zu machen. Mehr: So will die EU die Bankenabwicklung erleichtern