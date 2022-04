Fondsgesellschaft Schwache Aktienmärkte hinterlassen Spuren im Ergebnis der DWS

Frankfurt Ukrainekrieg, Lockdown in China und die Folgen der gestiegenen Inflation für die Weltwirtschaft haben für eine turbulente Entwicklung der Börsen im ersten Quartal gesorgt. Das schlägt sich auch in den Zahlen der DWS nieder. Unter dem Strich kam es im ersten Quartal zu Nettomittelabflüssen von einer Milliarde Euro, wie die Fondstochter der Deutschen Bank berichtet.

Vor allem aus Geldmarkt- und Anleihefonds zogen Investoren Kapital ab. Ohne Cash-Produkte belief sich das Nettomittelaufkommen demnach auf 5,7 Milliarden Euro.

Das verwaltete Vermögen fiel um drei Prozent auf 902 Milliarden Euro. Die Aktienmärkte haben seit Jahresbeginn deutlich nachgegeben, auch an den Anleihemärkten ist es wegen der gestiegenen Kapitalmarktzinsen zu Kursverlusten gekommen.

Die Erträge sanken im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorquartal um 14 Prozent auf 689 Millionen Euro. Die DWS begründet dies mit einer „Normalisierung“ bei Performance - und

Transaktionsgebühren nach einem außergewöhnlichen guten Schlussquartal.

Gegenüber dem ersten Quartal 2021 erzielte das Fondshaus aber ein Plus von neun Prozent, was mit höheren Managementgebühren infolge des gestiegenen durchschnittlichen verwalteten Vermögens während des Quartals begründet wurde. Damit übertraf die DWS die Erwartung der Analysten, die mit einem Plus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gerechnet hatten.

Der bereinigte Vorsteuergewinn sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorquartal infolge einer Normalisierung der Gebührenverhältnisse um ein Viertel auf 279 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahresquartal legte der Gewinn um zwölf Prozent zu auf das laut DWS zweithöchste jemals in einem Quartal erreichte Ergebnis.

Nach Steuern wies die DWS für das erste Quartal 2022 ein im Quartalsvergleich 28 Prozent niedrigeres Konzernergebnis in Höhe von 186 Millionen Euro aus. Im Jahresvergleich stieg das Konzernergebnis um zehn Prozent.

Die bereinigten Kosten sanken im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorquartal dank geringeren Aufwands für Beratungshonorare und Sachkosten um drei Prozent auf 410 Millionen Euro. Im

Jahresvergleich stiegen die bereinigten Kosten damit um sieben Prozent, was die DWS vor allem mit höherem höheren Personalaufwand für Gewinnbeteiligungen an Performancegebühren begründet. Die bereinigte Aufwand- Ertrags-Relation (CIR) ist im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal gesunken auf 59,5 Prozent.

Jahresziele bekräftigt

„Der Einbruch der Märkte sowie die stark gestiegenen Inflationserwartungen wirkten sich zwar negativ auf das Nettomittelaufkommen aus, das dank des guten Produktmixes aber von hoher Qualität war“, erklärt DWS-Finanzvorständin Claire Peel.

DWS-Chef Asoka Wöhrmann betont: „In einem durch enorme geopolitische Unsicherheit, steigende Inflation und einen düsteren wirtschaftlichen Ausblick geprägten Umfeld hat die DWS einmal mehr ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen.“

Der Vorstand bekräftigt zudem seine Jahresziele. Wöhrmann hatte bereits gesagt, das Unternehmen stelle sich in einem herausfordernden Marktumfeld darauf ein, dass sich die zuletzt vom Börsenboom stark gestiegenen Performance- und Transaktionsgebühren „normalisieren“ werden.

Mehr denn je braucht Wöhrmann stabile Ergebnisse. Der DWS-Chef steht massiv unter Druck wegen Vorwürfen aus dem Jahr 2021, das Fondshaus habe seine Investments vermeintlich zu nachhaltig dargestellt.

Die US-Börsenaufsicht SEC, das Justizministerium und die Bafin prüfen dies. Das Justizministerium untersucht, ob die DWS das Ministerium nicht früher über solche Vorwürfe hätte informieren müssen. Die DWS weist die Vorwürfe zurück.

Wöhrmann ist zudem in die Schlagzeilen geraten wegen E-Mails mit geschäftlichem Inhalt, die von seinem privaten Mailkonto aus verschickt worden sind. Die Deutsche Bank prüft das Thema. Die DWS spricht von einer „Kampagne“.

Mehr: Deutsche Bank startet mit Milliardengewinn ins Jahr.