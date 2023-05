 Allianz: Versicherung kauft erneut Aktien in Milliardenhöhe zurück

Bis zu 1,5 Milliarden Euro investiert der Dax-Konzern in den kommenden Monaten in ein weiteres Rückkaufprogramm. Es ist bereits das achte seit dem Jahr 2017.

Die Allianz hat seit 2017 für rund zehn Milliarden Euro Aktien zurückgekauft. (Foto: dpa) Allianz-Chef Oliver Bäte

München Die Allianz startet ein weiteres Aktienrückkaufprogramm. Ab Ende Mai bis spätestens zum Jahresende will der Versicherer Papiere im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Euro zurückkaufen. Das kündigte der Konzern nach einer Vorstandssitzung am Mittwochabend an. Die gekauften Aktien wird die Allianz anschließend einziehen. In den vergangenen Wochen hatten Analysten bereits mit einem erneuten Programm gerechnet.

Der angekündigte Aktienrückkauf ist schon das achte Programm seit dem Jahr 2017. Bislang hatte der Konzern Anteilscheine im Wert von rund zehn Milliarden Euro erworben. Erst im vergangenen Jahr gab es zwei Programme in der Größenordnung von jeweils einer Milliarde Euro.