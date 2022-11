Versicherung Allianz mit starkem Quartal – Analysten loben vor allem die geplanten Aktienrückkäufe

Für die Allianz war das operative Ergebnis im dritten Quartal höher als erwartet. Im Gesamtjahr peilt der Münchener Versicherer nun das obere Ende der prognostizierten Gewinnspanne an.

Der Versicherer startet nach einem starken dritten Quartal ein Aktienrückkaufprogramm. (Foto: dpa) Allianz-Logo

Frankfurt, München Nach einem starken dritten Quartal hat der Münchener Dax-Konzern Allianz ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Ab Mitte November bis spätestens Ende 2023 will der Versicherer Aktien im Wert von einer Milliarde Euro zurückkaufen, wie das Unternehmen am späten Mittwochabend bekannt gab. An der Börse kam das gut an: Die Allianz-Aktie gehörte am Donnerstag zu den Gewinnern im deutschen Leitindex.

Operativ verdiente Europas größter Versicherer von Juli bis September 3,5 Milliarden Euro, etwas mehr als von Analysten erwartet. „Das ist unser höchster operativer Gewinn in einem dritten Quartal“, sagte Finanzvorstand Giulio Terzariol in einer Telefonkonferenz.

Für die ersten neun Monate des Jahres ergibt sich damit ein operatives Ergebnis von 10,2 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr geht der Konzern nun von einem Gewinn in der oberen Hälfte der Zielspanne von 12,4 bis 14,4 Milliarden Euro aus.