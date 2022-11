Quartalszahlen Allianz übertrifft erneut die Erwartungen – „Ergebnisse beweisen Stärke“, sagt CEO Bäte

Der Münchener Versicherer strebt nun das obere Ende der Gewinnprognose an. Auch ein neues Aktienrückkaufprogramm wird aufgelegt.

Der Manager sieht die Widerstandsfähigkeit des Konzerns belegt. (Foto: Bloomberg) Allianz-CEO Oliver Bäte

München Die Allianz hat im dritten Quartal erneut die Erwartungen der Analysten übertroffen. Europas größter Versicherer erzielte in den Monaten von Juli bis September einen operativen Gewinn von 3,5 Milliarden Euro. Das meldete die Allianz am Mittwochabend. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Experten leicht. In ihren Konsensschätzungen hatten 14 Analysten im Schnitt mit einem Ergebnis von zuletzt knapp 3,4 Milliarden Euro gerechnet.

Für die ersten neun Monate des Jahres ergibt sich damit für die Allianz ein Ergebnis von 10,2 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr geht der Konzern nun von einem Gewinn in der oberen Hälfte der Zielspanne von 12,4 bis 14,4 Milliarden Euro aus. „Unsere ausgezeichneten Ergebnisse in diesem Quartal beweisen erneut die Widerstandsfähigkeit und Stärke der Allianz in einem dramatischen geopolitischen und marktbezogenen Umfeld“, wertete Konzernchef Oliver Bäte die Zahlen.