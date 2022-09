Geldpolitik Fed erhöht Leitzins um 0,75 Prozentpunkte – „Arbeitsmarkt aus dem Gleichgewicht“

Frankfurt Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat erneut ihre Entschlossenheit im Kampf gegen die Inflation von zuletzt 8,3 Prozent deutlich gemacht. Sie erhöhte den Leitzins am Mittwoch um 0,75 Prozentpunkte (75 Basispunkte) auf eine Spanne von 3,0 bis 3,25 Prozent. Die Märkte hatten mit diesem Schritt gerechnet, aber auch eine Anhebung um einen vollen Prozentpunkt nicht ausgeschlossen.

Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, kommentiert: „Die Fed hat in dem schnellsten Zinserhöhungszyklus seit Ende der 80er-Jahre zum dritten Mal in Folge ihre Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Ihre Politik ist damit nicht länger als neutral, sondern als konjunkturdämpfend anzusehen.“ Die Frage, ab wann genau die Zinsen dämpfend wirken, ist unter Experten allerdings durchaus umstritten. Diane Swonk, Chefökonomin von KPMG, schrieb auf Twitter: „Die Fed bewegt sich jetzt in einem Bereich, den sie für restriktiv hält.“ Außerdem merkte sie an, die Notenbank sei nun bereit, eine Rezession zu riskieren, in der Hoffnung, diese sei gegenüber permanent hoher Inflation „das kleinere Übel“.

Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe stieg über vier Prozent und erreichte damit das höchste Niveau seit 2007. Sie lag damit am späten Abend deutscher Zeit deutlich über der Rendite der zehnjährigen und der dreißigjährigen Papiere. Diese „Inversion“ gilt häufig als Vorzeichen einer Rezession. Der Dollar zog deutlich an, die Aktien gaben nach.

Fed-Chef Jerome Powell betonte, der Arbeitsmarkt sei „extrem eng“, er sei „aus dem Gleichgewicht geraten“. Und er warnte: „Je länger die Inflation hoch bleibt, desto größer ist die Gefahr, dass sie sich verselbstständigt.“ Außerdem wiederholte er, die Fed werde ihre Bilanzsumme schrumpfen lassen, was tendenziell zu einer Erhöhung langfristiger Anleiherenditen führt. Allerdings will er zunächst keine Verbriefungen von Immobilienkrediten verkaufen, was den Anstieg von Hypothekenzinsen noch beschleunigt hätte.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Powell machte erneut deutlich, dass der Kampf gegen die Inflation unangefochten Vorrang hat gegenüber möglichen Dämpfern für die Konjunktur. „Niemand weiß, ob es zu einer Rezession kommt, und wenn ja, wie stark sie wird“, sagte er. Aber er benannte Unterschiede zu früheren Zinserhöhungszyklen, die für etwas Entspannung sorgen könnten.

Der Arbeitsmarkt könne etwas abkühlen, ohne dass es zu einer deutlich höheren Arbeitslosigkeit komme, erklärte er, weil es zunächst darum gehe, dass das Überangebot an offenen Stellen abgebaut werde. Außerdem seien die Inflationserwartungen gut verankert, und die Preise seien zum Teil von Lieferengpässen getrieben, die bald überwunden sein sollten.

Inflationsprognosen angehoben

Die Entscheider der Notenbank haben auch neue Prognosen abgegeben, die als „Dots“ bekannt sind. Gemessen am mittleren Wert (Median) dieser Voraussagen sollen die Leitzinsen per Ende des Jahres nun bei 4,4 Prozent liegen, Ende 2023 bei 4,6 Prozent und 2024 dann bei 3,9 Prozent.

Das ist eine deutliche Erhöhung gegenüber den letzten Projektionen im Juni mit 3,4 Prozent (2022), 3,8 Prozent (2023) und 3,4 Prozent (2024). Neu hinzugekommen ist jetzt ein Schätzwert für 2025, er liegt bei 2,9 Prozent.

Etwas erhöht haben sich gegenüber Juni auch die Schätzungen der Inflation und der Arbeitslosigkeit, niedriger liegen dagegen die Werte für das Wachstum. Für das kommende Jahr sind jetzt 1,2 Prozent Wachstum, 4,4 Prozent Arbeitslosigkeit und 2,8 Prozent der sogenannten PCE-Inflation angesagt, die von der Fed besonders beachtet wird, aber in der Regel ein gutes Stück unter dem üblichen Ausweis des Verbrauchpreisindexes liegt.

Der Konsens der Expertenprognosen für die Fed-Sitzung hatte lange Zeit bei einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten gelegen, war aber nach bedrohlich hohen Inflationszahlen für den August auf 75 Punkte gestiegen. Im August war die Inflation zwar leicht gesunken, aber weniger als erwartet. Außerdem legten die Preise im Monatsvergleich leicht zu, statt zurückzugehen, wie zuvor prognostiziert worden war.

Vor allem war der Rückgang im Jahresvergleich auf die nachgebenden Benzinpreise zurückzuführen, wobei auch die Freigabe von Ölreserven durch die US-Regierung eine Rolle spielte. Alle anderen Bereiche und die sogenannte Kerninflation, bei der Energie und Lebensmittel nicht berücksichtigt werden, zogen deutlich an.

>> Lesen Sie hier: Die Woche der großen Zinssprünge

Weltweit gehen die Notenbanken gegen die Inflation vor, am Donnerstag etwa wird eine weitere Zinserhöhung der Bank of England erwartet. Dabei stehen die Geldpolitiker vor dem Dilemma, dass eine zu schwache Reaktion zu einer Verfestigung der Inflation führen könnte, während ein zu harter Kurs möglicherweise eine Rezession auslöst.

In den USA kommt hinzu, dass die wirtschaftliche Dynamik schwer einzuschätzen ist. Während der Immobilienmarkt sich abzukühlen scheint, dürfte der Arbeitsmarkt, von dem die Verbraucherpreise gerade in den USA stark getrieben werden, weiter überhitzt sein.

Blerina Uruci, USA-Volkswirtin der Fondsgesellschaft T. Rowe Price, fasste vor der Zinsentscheidung die Situation so zusammen: „Die Inflation bleibt hartnäckig, und der Arbeitsmarkt ist zu heiß. Aber das Wachstum verlangsamt sich, und der Immobilienmarkt durchläuft eine deutliche Korrektur.“

Der Präsident der Fed drückt geldpolitisch auf die Bremse. (Foto: Reuters) Jerome Powell

Fed-Chef Powell sieht sich seit vergangenem Jahr Kritik ausgesetzt, weil er zunächst nur zögerlich auf den Anstieg der Preise reagierte. Dabei ist hinzuzufügen, dass in den USA die Inflationsdynamik viel deutlicher von der starken Nachfrage ausgeht, die auch durch großzügige Coronahilfen der Regierung angeheizt wurde. In Europa spielen dagegen bis heute die stark steigenden Energiepreise die Hauptrolle.

Notenbanken können wesentlich einfacher auf eine zu hohe Nachfrage als auf die Verknappung wichtiger Güter wie etwa Gas reagieren.

>> Lesen Sie hier: „Zinsanhebungen der EZB sind übertrieben“: Kritik am Jumbo-Zinsschritt wird lauter

Zuletzt hatte sich auch in anderen Regionen ein eher harter geldpolitischer Kurs durchgesetzt: Die Europäische Zentralbank (EZB) wagte eine Anhebung um 75 Basispunkte, die schwedische Reichsbank erhöhte den Leitzins in dieser Woche sogar um 100 Basispunkte.

Mehr: „Unfassbarer Preishammer“: Erzeugerpreise in Deutschland steigen im Rekordtempo