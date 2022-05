 Immobilien: Bafin-Chef soll Bundestag zum Fall Adler Group Antworten geben

Der kriselnde Immobilien-Investor Adler Group soll Thema im Finanzausschuss des Bundestages werden. Der Bafin-Präsident werde am Mittwoch nächster Woche erwartet.

Adler hatte den Jahresabschluss Ende April in letzter Minute vorgelegt. (Foto: imago images/Bihlmayerfotografie) Adler

Berlin Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin soll kommende Woche im Finanzausschuss des Bundestages ihre Erkenntnisse zum Fall des kriselnden Immobilien-Investors Adler vortragen. Zwei Insider sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Bafin-Präsident Mark Branson werde Mittwoch nächster Woche erwartet.

Die Bonner Behörde werte derzeit Informationen aus einem Sonderbericht der Wirtschaftsprüfer KPMG aus, die Adler zuletzt ein Testat für den Jahresabschluss 2021 verweigert hatten. Unabhängig von KPMG laufe eine Bilanzprüfung der Bafin bei der deutschen Adler-Tochter weiter, sagte ein Teilnehmer des Finanzausschusses, in dem an diesem Mittwoch das Finanzministerium in nicht-öffentlicher Sitzung zu dem Fall vortrug.

Die Bafin nehme auch die Kursentwicklung von Adler unter die Lupe und prüfe einen möglichen Insiderhandel. Die Aktie stand nach dem verweigerten Testat an der Börse massiv unter Druck.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen