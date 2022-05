Finanzaufsicht Mehr Eingriffe und mehr Öffentlichkeit: Der neue Kurs der Bafin

Die Bafin hat ihre Gangart gegenüber Finanzkonzernen seit dem Wirecard-Skandal deutlich verschärft – und macht Mängel bei Instituten bewusst öffentlich.

Der Chef der Finanzaufsicht rechnet mit baldigen Zinserhöhungen. (Foto: Jann Höfer für Handelsblatt) Bafin-Präsident Mark Branson

Frankfurt Mark Branson ist seit knapp einem Jahr Präsident der deutschen Finanzaufsicht Bafin und hat die Behörde in dieser Zeit bereits deutlich verändert. Beinahe täglich informiert die Bafin seitdem über höhere Kapitalzuschläge für einzelne Banken, den Einsatz von Sonderbeauftragten oder Durchsuchungen – wie zuletzt am Freitag bei der Deutschen Bank.

Laut Branson handelt es sich dabei um eine bewusste Entscheidung: „Es geht nicht darum, Institute an den Pranger zu stellen“, sagte der gebürtige Brite am Dienstag bei seiner ersten Jahrespressekonferenz als Bafin-Chef. „Aber es ist wichtig, dass alle Institute sehen, was unsere Erwartungen sind: was geht und was geht nicht.“ Nach dem Wirecard-Skandal sei es auch ein Anliegen des Gesetzgebers gewesen, dass die Bafin transparenter werde. Zudem könnten öffentliche Mitteilungen über Strafen für den gesamten Finanzsektor „generalpräventive Wirkung“ haben, sagte Branson.