Immobilienkonzern Adler-Topmanager sieht Chance für Neuanfang – und kritisiert Prüfer KPMG scharf

Baustelle in Berlin

Düsseldorf, Berlin, Frankfurt Es ist ein dramatischer Absturz: Nach der Vorlage eines untestierten Konzernabschlusses für 2021 flüchten die Investoren aus der Aktie des Immobilien-Konzerns Adler Group. Am Montag stürzte das Papier des im Nebenwerteindex SDax notierten Unternehmens bis zum Nachmittag um rund 40 Prozent ab. Zeitweise notierte die Aktie sogar 46 Prozent tiefer und war weniger als vier Euro wert.

In einer Pressekonferenz nahm der Adler-Verwaltungsratsvorsitzende Stefan Kirsten am Montagvormittag zu der chaotischen Entwicklungen Stellung. Es gebe nichts zu beschönigen, sagte der Manager. Nur fünfeinhalb Stunden hätten am vergangenen Samstag gefehlt, dann wäre der Konzern „an die Wand“ gefahren“. „Das war ein ziemlich knappes Rennen“, sagte Kirsten.

Adler hatte am Samstag fünf Stunden vor Mitternacht seinen Jahresabschluss für 2021 veröffentlicht. Ein Blick in die Bedingungen einer Adler-Anleihe zeigt, wieso die Frist so wichtig war: Darin heißt es, dass die Emittenten innerhalb von 120 Tagen nach dem Ende jedes Geschäftsjahres einen Geschäftsbericht „mit einem geprüften Konzernabschluss“ vorlegen muss. Kirsten war entsprechend wichtig zu betonen: „Es hat eine Prüfung stattgefunden. Wir haben einen geprüften Abschluss.“ Hätte sich die Bilanz weiter verzögert, wären 4,4 Milliarden Euro an Anleihen fällig geworden.

Der 30. April stehe für einen Neuanfang bei der Adler-Gruppe, betonte Kirsten. Der Konzern habe die Bilanz entrümpelt, die Verschuldung „signifikant“ reduziert und die Cash-Position erhöht. Adler verfüge über eine halbe Milliarde Euro an Liquidität. Das Unternehmen sei trotz Milliardenverlust gut aufgestellt. Kirsten kündigte an, die „byzantinischen Struktur“ der Gruppe in „eine wirtschaftliche Einheit zu überführen“.

Hintergrund des Dramas sind im Oktober erhobene Vorwürfe gegen Adler durch die Investmentfirma Viceroy des Leerkäufers Fraser Perring. Dabei ging es unter anderem um die Bewertung von Immobilienprojekten. Adler wies die Kritik zurück und brachte eine Sonderprüfung durch den Wirtschaftsprüfer KPMG auf den Weg. Durch die Ergebnisse sah sich der Konzern entlastet.

Geprüft mag die Adler-Bilanz für das vergangene Jahr sein, testiert ist sie nicht. KPMG hatte dem Konzern am Freitagabend das Testat verweigert. Daraufhin boten bis auf den erst seit Kurzem amtierenden Chef des Verwaltungsrats alle Mitglieder des Gremiums ihren Rücktritt an. Vier Verwaltungsräte mussten gehen. Die übrigen sollen bis zur Hauptversammlung Ende im Juni im Amt bleiben und sich erneut zu Wahl stellen.

Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) denkt bereits über Maßnahmen gegen Adler und verantwortliche Manager nach. Man prüfe strafrechtliche Schritte gegen die beteiligten Personen und sei mit zwei Prozessfinanzierern im Gespräch, um Schadensersatzklagen von Anlegern und Anleihekäufern möglich zu machen, sagte am Montag Marc Liebscher, Vorstand der SdK. Die Organisation sei erschüttert darüber, was geschehen sei und verlange volle Transparenz.

Auch die Finanzaufsicht Bafin prüft den Fall: „Wir sehen uns die Kursentwicklung bei der Adler Group S.A. und der Adler Real Estate AG vor den Meldungen vom vergangenen Freitag und Samstag in Bezug auf möglichen Insiderhandel an“, sagte eine Sprecherin der Behörde. Hintergrund sind die kontinuierlichen Kursverluste der Aktie seit Beginn der vergangenen Woche. Lag der Adler-Kurs am Montag vor einer Woche noch bei 11,50 Euro, rutschte er bis zum Freitag bereits auf 7,20 ab. Die Aufseher werfen daher die Frage auf, ob es Investoren gab, die vorab wussten, dass Adler schlechte Nachrichten verkünden würde. Außerdem prüft die Bafin der Sprecherin zufolge „die Kommunikation in diesem Kontext“.

Nicht nur das verweigerte KPMG-Testat ist eine Hiobsbotschaft: Die am Samstagabend vorgelegten Zahlen wiesen einen Verlust von 1,17 Milliarden Euro aus, der sich überwiegend aus hohen Abschreibungen bei der Tochter Consus Real Estate speisten.

Der 30. April stehe für einen Neuanfang bei der Adler-Gruppe, betonte der Verwaltungsratschef. (Foto: imago/Rainer Unkel) Stefan Kirsten (Archivbild)

Kirsten betonte, dass KPMG sich keine Meinung bilden könne. „Das bedeutet nicht, dass unsere Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung nicht in Ordnung ist.“ Es gebe keine Negativaussage, unterstrich der Vorsitzende des Verwaltungsrats und fügte hinzu: „Wenn es einen wesentlichen Punkt für eine Einwendung gegeben hätte, hätte KPMG diese auch im ,Disclaimer of Opinion' darstellen müssen. Das haben sie nicht. Da ist nichts.“

Entwarnung beim Liquiditätspolster

Gleichwohl hatte Kirsten schon am Wochenende betont, dass der KPMG-Versagungsvermerk ein hohes Maß an Misstrauen zwischen dem Unternehmen und den Wirtschaftsprüfern widerspiegele. Vor allem dürfte es für Adler nun schwer werden, sich neues Kapital zu verschaffen. „Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass die Bank- und Kapitalmärkte, solange wir einen Disclaimer of Opinion haben, für uns geschlossen sind“, sagte Kirsten. Mit Blick auf das Liquiditätspolster gab er Entwarnung: „Wir haben an dieser Stelle keine Sorgen.“

Dass der Verwaltungsrat seinen Rücktritt angeboten habe, sei folgerichtig, so Kirsten, der erst seit Februar als Chef des Führungsgremiums im Amt ist und daher für die früheren Vorgänge unbelastet ist. Etwaige Schadensersatzansprüche gegen Verantwortliche aus dem alten Management werde Adler prüfen, bestätigte Kirsten.

Er sei aber weder gewillt noch in der Lage gewesen, alle Rücktritte zu akzeptieren. Schließlich brauche Adler ein funktionierendes Team. So gehe die Arbeit mit dem bisherigen Co-Vorstandschef Thierry Beaudemoulin vorerst weiter. Das letzte Wort über das zukünftige Führungspersonal sollen aber die Aktionäre auf der Hauptversammlung Ende Juni bekommen.

Bis dahin will Adler weitere Veränderungen zumindest auf den Weg bringen. Man sei international auf der Suche nach einem neuen Finanzchef. Die Compliance im Unternehmen werde Adler signifikant stärken, so Kirsten. KPMG hatte die Verweigerung des Testats maßgeblich damit begründet, dass das Adler-Management Zugang zu bestimmten Informationen verweigert habe. Nun will der Konzern zumindest für die Bilanz des laufenden Jahres alle Hindernisse gegenüber den Wirtschaftsprüfern aus dem Weg räumen.

Verwaltungsratschef Kirsten kritisiert KPMG scharf

An anderer Stelle attackierte Kirsten KPMG aber heftig, nachdem die Prüfer mit Blick auf zahlreiche verzögerte Projekte des Konzerns zusammengefasst hatten: Der Vorwurf, dass Adler nicht über die finanziellen Mittel verfügt, die Projektentwicklungen umzusetzen, kann auf Basis der uns in der Sonderuntersuchung zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht widerlegt werden.“

Er habe diese Aussage im Sonderbericht der Prüfer „für hanebüchen gehalten“, so Kirsten. Einmal in Fahrt griff der Manager die KPMG auch dafür an, dass die Prüfer einen Baustopp „für die überwiegende Anzahl“ der Projekte zum 30. Juni 2021 festgestellt hatten, sowie von einer „nicht prüffähigen Dokumentation der Ist-Kosten“ und dem Fehlen von „detaillierten Planungen der Bau- und Baunebenkosten“ sprachen.

KPMG habe sich damit in Bereiche gewagt, die nicht ihrer vollen Expertise entsprechen, so Kirsten. Es könne sein, dass einige Baustellen Baustopps haben. „Es ist aber bei weitem nicht so , dass bei uns alle Räder stillstehen. Schuster bleib bei Deinen Leisten“, riet er KPMG.

Europas größter Wohnungskonzern Vonovia, der rund ein Fünftel der Adler-Gruppe hält, hat einer Erhöhung seiner Anteile am Montag erneut eine Absage erteilt. Die Beteiligung sei eine „reine Finanzinvestition“, betonte der Konzern. Der Anteil an Adler würde „nicht einmal 0,25 Prozent der Bilanzsumme“ des Konzerns ausmachen. „In Anbetracht der sehr geringen Größe besteht kein Grund, übereilt eine Entscheidung zu treffen“, hieß es.

Daran ändere auch die jüngste Marktreaktion nichts. Vonovias Spielraum wird auch durch die ungewöhnlich hohe Verschuldung eingeschränkt, die der Konzern bei der Übernahme der Deutsche Wohnen eingehen musste.

