Immobilienmanager Corestate-Gruppe verschiebt Konzernabschluss und tauscht CEO aus

Die Prüfung der angeschlossenen Bank verzögert sich. Den untestierten, vorläufigen Zahlen zufolge lief es geschäftlich zuletzt aber wieder besser.

Corestate hat seinen Sitz im Großherzogtum und verwaltet eigenen Angaben zufolge Vermögen von rund 27 Milliarden Euro. (Foto: mauritius images) Blick auf Luxemburg-Stadt

Düsseldorf, Berlin, Zürich Die Corestate Capital Holding muss die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2021 verschieben. Das teilte der börsennotierte Investmentmanager am Dienstag überraschend per Ad-hoc-Meldung mit. Grund seien noch nicht vollständig abgeschlossene Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers Ernst & Young.

Diese dauerten „mit Fokus auf die Corestate Bank GmbH an“, so Corestate in einer Pressemitteilung. Am Dienstag konnte das Unternehmen deshalb nur ungeprüfte Zahlen veröffentlichen. Diesen zufolge ist der Umsatz um 28,3 Prozent auf 245,5 Millionen Euro angestiegen.

Die Gesellschaft rechne damit, „dass eine Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses zeitnah, spätestens jedoch bis zum 31. März 2022 erfolge, so Corestate. Man gehe „fest davon aus, dass die noch offenen Prüfungshandlungen keinen Einfluss auf das Zahlenwerk haben werden“.