Während viele Tech-Giganten abgestraft werden, steht der iPhone-Konzern solide da. Analysten sehen Apple weiter positiv. Allerdings sind sie zu optimistisch, sagen Kritiker.

Laut Berechnungen des Dienstleisters S&P Global Market Intelligence liegt das durchschnittliche Kursziel der Finanzanalysten bei 174 Dollar je Aktie. (Foto: AP) Apple-Chef Tim Cook

San Francisco, Düsseldorf Inmitten einer drohenden Rezession hat der iPhone-Konzern in dieser Woche eine Warnmeldung abgesetzt: Es könnte aufgrund von Covidbeschränkungen in China zu Lieferproblemen bei den Spitzengeräten iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max kommen. Nie zuvor hatte Apple bislang während eines laufenden Quartals über Entwicklungen innerhalb der Lieferkette berichtet.

Was bei anderen Konzernen für einen massiven Einbruch an der Börse hätte sorgen können, wurde von den Apple-Anlegern weitgehend ignoriert. Das zeigt die Ausnahmestellung von Apple am Markt: Als letzte Tech-Aktie hat sie den Status eines sicheren Rückzugsorts in schweren Börsenzeiten.

Analysten äußern sich fast ausschließlich positiv über den iPhone-Produzenten. Star-Investor Warren Buffett ist derart überzeugt von dem US-Konzern, dass sein Aktienportfolio zuletzt zu fast 40 Prozent aus den Anteilen des Konzerns aus Kalifornien bestand. Allerdings gibt es bei der Apple-Aktie auch Risiken, die Anleger kennen sollten. Das Handelsblatt gibt einen Überblick.

