Rohstoffe Showdown nach der „Nickel-Krise“ in London

In London verklagt der US-Finanzinvestor Paul Singer die Metallbörse LME. Hat Singer Erfolg, droht dem traditionsreichen Handelsplatz eine Klageflut.

Paul Singer wirft der Metallbörse LME vor, dass die Marktintervention ungerechtfertigt und unfair gewesen sei. (Foto: Reuters) Paul Singer, Gründer und CEO des Hedge Fonds Elliott Investment Management

London In London beginnt am Dienstag ein Gerichtsprozess, der für die Rohstoffmärkte weitreichende Folgen haben könnte. Der amerikanische Hedgefonds Elliott Investment Management hat die 146 Jahre alte Rohstoffbörse London Metal Exchange (LME) wegen angeblich ungerechtfertigter Interventionen in den Markt für Nickel verklagt.

Elliott, der von dem streitbaren Finanzinvestor Paul Singer geführt wird, fordert jetzt vor dem Londoner High Court Schadenersatz in Höhe von rund 456 Millionen Dollar (490 Millionen Euro).

Sollte sich Singer mit seiner Forderung durchsetzen, droht der LME eine Klageflut weiterer Investoren, die von der sogenannten „Nickel-Krise“ im März vergangenen Jahres betroffen waren.

Die LME hatte den Handel mit Nickel am 8. März 2022 ausgesetzt und zugleich Kontrakte im Wert von rund vier Milliarden Dollar annulliert. Vorausgegangen war ein beispielloser Anstieg des Nickelpreises um bis zu 250 Prozent innerhalb von zwei Tagen, auch weil viele Händler einen Lieferengpass nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine befürchteten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen