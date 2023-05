Am Aktienmarkt herrscht ein simultaner Käufer- und Verkäuferstreik. Der dürfte sich bald auflösen und dem Dax einen rasanten Bewegungsimpuls bescheren.

Düsseldorf Am heutigen Handelstag geht es erneut um die Marke von 16.000 Punkten. Der Dax notiert in der ersten Handelsstunde mit 15.930 Zählern, ein Minus von 0,1 Prozent. Außerbörslich lag der Leitindex vor Eröffnung am Dienstag bereits bei 15.980 Punkten.

Am gestrigen Montag konnte der Leitindex während des gesamten Handelsverlaufs die Marke von 16.000 Punkten nicht erreichen und ging nach einem Tageshoch von 15.996 Zählern mit 15.953 Punkten aus dem Handel.

Besonders auffällig ist die Bewegungsarmut beim Dax. Am Dienstag lagen zwischen Tageshoch und -tief nur 63 Punkte, umgerechnet 0,4 Prozent. Und in den vergangenen drei Wochen lag die Handelsspanne insgesamt bei nur zwei Prozent.

Solch geringe Handelsspannen werden meistens mit dynamischen Kursbewegungen aufgelöst, also schnellen Auf- oder Abstiegen. Auf einen Ausbruch aus der Handelsspanne warten auch die Anleger. Denn die Umsätze bei den 40 Dax-Werten waren am Montag so niedrig wie seit drei Monaten nicht mehr.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen