Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street schließt wegen Zinssorgen im Minus – Shopify-Aktien stürzen ab

China hat entschieden, Raytheon und Lockheed als „unzuverlässige Unternehmen“ einzustufen. Die Aktien der US-Rüstungskonzerne verlieren daraufhin bis zu drei Prozent.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Ein stärker als erwarteter Anstieg der Erzeugerpreise hat an der Wall Street für Nervosität gesorgt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Donnerstag 1,3 Prozent tiefer auf 33.696 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,8 Prozent auf 11.855 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,4 Prozent auf 4090 Punkte ein.

Die Erzeugerpreise legten im Januar um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg von 5,4 Prozent gerechnet. Von Dezember auf Januar zogen die Preise mit 0,7 Prozent fast doppelt so stark wie erwartet an. Aus den Daten lassen sich frühe Signale für die Entwicklung der Verbraucherpreise ablesen. Diese sind wiederum ein wichtiger Indikator für die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed. Ein stärker als erwarteter Anstieg schürt somit die Zinsängste der Anleger.

