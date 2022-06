Interview Keine Scham vor Therapie: „Wir leben in einer gestörten Gesellschaft“

Miriam Junge arbeitet als Therapeutin und Coachin. Ein Gespräch über rechtsradikale Klienten, den Umgang mit narzisstischen Chefs und ihre eigenen Panikattacken.

Gestresste Büroangestellte leiden oft unter narzisstischen Chefs. (Foto: imago images/Ikon Images) Belastung der Psyche

Frau Junge, angenommen, Sie kommen mit richtig schlechter Laune in die Praxis. Würde ich das als Ihr Klient merken?

Das wäre krass unprofessionell. Coaches und Therapeut:innen lernen, dass es nicht um sie geht. Das bedeutet absolute Zurückhaltung bei eigenen Bedürfnissen. Wenn Klient:innen Probleme mit Abgrenzung haben oder darunter leiden, anderen gefallen zu wollen, würde das eine Emotion in den Raum bringen, die es ihnen schwer macht, sich zu öffnen. Eine Klientin von mir war mal bestürzt, dass ihre Hausärztin Krebs hat. Aber auch Fachleute sind normale Menschen. Mit meiner eigenen Therapieerfahrung gehe ich deshalb offen um. Ohne die wäre ich heute nicht so gut bei mir und könnte anderen helfen. Wenn ich Hilfe brauche, dann buche ich mir eine eigene Coachin.

