Corona-Pandemie Virologe Drosten hält Pandemie für überwunden – Justizminister fordert Ende der Corona-Maßnahmen

Christian Drosten sieht die Corona-Pandemie in Deutschland als beendet an. Die Forderungen, alle Schutzmaßnahmen aufzuheben, werden lauter.

Nach fast drei Jahren Pandemie steuern mehrere Bundesländer in Richtung einer neuen Normalität im Umgang mit dem Virus. (Foto: IMAGO/Sabine Gudath) Christian Drosten

Berlin Die Corona-Pandemie ist aufgrund der breiten Immunität in der Bevölkerung nach Ansicht des Virologen Christian Drosten in Deutschland ausgestanden. „Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei“, sagte der Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité dem „Tagesspiegel“.

Bundesjustizminister Marco Buschmann plädierte angesichts der Äußerungen für ein Auslaufen aller Schutzmaßnahmen. Drosten gehöre in der Pandemie „zu den vorsichtigsten Wissenschaftlern“, schrieb der FDP-Politiker am Montag auf Twitter. „Nun lautet sein Befund: Die Pandemie ist vorbei. Wir sind im endemischen Zustand. Als politische Konsequenz sollten wir die letzten Corona-Schutzmaßnahmen beenden“, forderte Buschmann.

Der häufig etwas unscharf verwendete Begriff Endemie beschreibt einen Zustand, in dem die Infektionswellen abflachen und damit für einen Großteil der Bevölkerung die Auswirkungen des Infektionsgeschehens weniger gravierend sind.