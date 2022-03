Ministerpräsidentenkonferenz „Ende eines gemeinsamen Wegs“ – Länder laufen Sturm gegen Corona-Pläne der Ampel

Beim Bund-Länder-Gipfel gab es harte Kritik an den geplanten Corona-Lockerungen durch die Bundesregierung. Es drängten aber noch weitere Themen auf die Tagesordnung.

Das Infektionsschutzgesetz sieht umfassende Lockerungen vor. (Foto: Getty Images) Olaf Scholz und Franziska Giffey

Berlin In einer beispiellosen Bund-Länder-Schalte haben sich die Ministerpräsidenten parteiübergreifend gegen die jüngste Corona-Politik der Ampelregierung gewandt. „Heute werden zwei Jahre gemeinsame Wegstrecke beendet“, sagte etwa der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach Angaben von Teilnehmern des Treffens, an dem auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) teilnahm.

Grund ist das neue Infektionsschutzgesetz, das der Bundestag am Freitag beschließen will. Es sieht trotz Rekordinfektionszahlen umfassende Lockerungen vor, etwa ein Ende der Maskenpflicht in vielen Bereichen des Alltags.

Die Hotspot-Regel, die schärfere Maßnahmen erlauben soll, halten die Länder für kaum umsetzbar. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag fast 300.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – so viele wie noch nie.

Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) sagte während der Schaltkonferenz, einen solchen Umgang habe es mit den Ländern „noch nie gegeben“. Bislang habe man zwei Jahre lang gut zusammengearbeitet. Für diesen Bruch gebe es „keine rationalen Gründe“.

