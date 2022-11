Ex-US-Präsident „Amerikas Comeback beginnt genau jetzt“ – Trump gibt erneute Präsidentschaftskandidatur bekannt

Gegen den Willen prominenter Republikaner tritt Donald Trump ins Rennen um das Weiße Haus 2024 ein. Der Ex-Präsident steht unter Druck, doch abschreiben sollte man ihn nicht.

Der Ex-Präsident will erneut an die politische Spitze der USA. (Foto: Reuters) Donald Trump

Mar-a-Lago Mit „USA! USA! USA!“-Sprechchören empfingen Hunderte Partygäste ihr Idol, Donald Trump. Er ist der erste moderne Ex-Präsident der USA, der nach einer verlorenen Wahl noch einmal Präsident werden will. „Damit Amerika wieder großartig wird, gebe ich hiermit meine Kandidatur für die Präsidentschaft 2024 bekannt“, rief Trump am späten Dienstagabend. „Amerikas Comeback beginnt genau jetzt“, beschwor er im Ballsaal seines Golfclubs in Mar-a-Lago, vor einer Wand aus US-Flaggen. „Seid ihr bereit?“ rief Trump unter Jubel.

Die Formalien sind bereits erledigt. Laut des Senders CNN reichte Trumps Team in der Nacht zum Mittwoch die erforderlichen Anträge bei der Wahlaufsichtsbehörde Federal Election Commission (FEC) ein. Damit ist es offiziell: Trump, der 2020 nach einer Amtszeit von Joe Biden besiegt wurde, will sich zum dritten Mal in Folge auf die US-Präsidentschaft bewerben.