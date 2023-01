In der Ukraine gibt es derzeit wenig Bewegung an der Front. Das könnte sich bald ändern. Vier Experten geben eine Einschätzung zu den kommenden Monaten.

Russische Rekruten während ihrer militärischen Ausbildung auf einem Schießplatz im von Russland kontrollierten Donezk. (Foto: dpa) Selbsternannte Volksrepublik Donezk

Berlin Große Geländegewinne gab es in den vergangenen Wochen an der Front in der Ukraine kaum. Wie aber entwickelt sich die Lage in nächster Zeit und welche Faktoren könnten entscheidend werden?

Vier Experten gehen auf unterschiedliche Aspekte des Kriegs ein und geben einen Ausblick auf mögliche Szenarien.

Die ukrainischen Gegenoffensiven werden kleinräumiger

Die Entwicklung des Kriegs hängt von einigen in naher Zukunft zu treffenden Entscheidungen ab, daher ist die Jahreswende leider ein schwieriger Zeitpunkt, den Verlauf abzuschätzen.

Gustav Gressel ist Experte für Osteuropa, Sicherheitspolitik, Militärstrategien am European Council on Foreign Relations (ECFR) in Berlin.

Eine Entscheidung betrifft eine mögliche weitere russische Mobilmachung, wie sie der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow befürchtet. Allerdings wurde die Einberufung für den Einrücktermin der russischen Armee im Herbst gerade abgeschlossen, die Ausbildungs- und Unterbringungsressourcen sind somit zu einem gewissen Grad belegt.

