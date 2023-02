Ukraine-Krieg Wie EU und UN-Ermittler Kriegsverbrecher jagen – Anklage gegen Putin?

UN-Chefermittler Erik Møse spricht von einem „unüberschaubaren Ausmaß der Kriegsverbrechen“. Die EU richtet ein Ermittlerzentrum ein, um Beweise zu sammeln.

Die Ermittler der UN haben zahllose Beweise für Kriegsverbrechen des russischen Militärs gefunden. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Russische Soldaten in der Ukraine

Genf Wird Kremlchef Wladimir Putin als Kriegsverbrecher angeklagt? Ein Jahr nach Beginn des Ukrainekriegs hat die europäische Justizbehörde Eurojust in Den Haag ein Zentrum für strafrechtliche Ermittlungen zur russischen Aggression angekündigt. Dort sollen entscheidende Beweise gesammelt werden, teilte Eurojust am Donnerstag in Den Haag mit.

Das neue Zentrum werde im Sommer startklar sein. Auch die russische Staatsführung müsse verfolgt werden, sagte die ukrainische Staatsanwältin und Eurojust-Mitglied, Myroslava Krasnoborova. „Straflosigkeit darf nicht akzeptiert werden.“ In der Ermittler-Einheit sollen sieben Staaten zusammenarbeiten sowie auch der Internationale Strafgerichtshof.

Unterdessen arbeiten auch die Ermittler der Vereinten Nationen in der Ukraine am Limit. „Das Ausmaß der Kriegsverbrechen ist unüberschaubar“, sagt Erik Møse, der Vorsitzende der Unabhängigen Internationalen Untersuchungskommission zur Ukraine in einem Gespräch mit dem Handelsblatt. „Wir können nicht alle Verbrechen dokumentieren.“