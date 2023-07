Solarzellen US-Subventionen locken Meyer Burger – Neues Werk in Colorado geplant

Die USA versprechen Herstellern von Solarzellen hohe Subventionen. Das Schweizer Solarunternehmen Meyer Burger will darum ein neues Werk in den USA bauen – und ändert seine Pläne für Deutschland vorerst.

Der Produktionsbeginn des neuen Werks in Colorado ist für das vierte Quartal 2024 geplant.

Zürich Der Schweizer Solarmodul-Hersteller Meyer Burger will in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado ein weiteres Werk für Hochleistungs-Solarzellen bauen. Das Werk mit einer Anfangskapazität von zwei Gigawatt pro Jahr solle den nordamerikanischen Markt beliefern, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Für die US-Pläne sollen sogar Maschinen, die eigentlich für die ebenfalls in Deutschland im Bau befindliche Zellfabrik gedacht waren, umgeleitet werden. „Wir machen dann in Thalheim weiter, wenn die Rahmenbedingungen in Europa passen“, kündigte Meyer-Burger-Chef Günter Erfurt am Montag an.

Der Solarmanager hatte die Produktionsbedingungen in Europa schon mehrfach kritisiert. Man stehe weiterhin hinter dem Standort Deutschland und Europa, stellte Erfurt klar, aber wenn sich an den Zuständen nichts ändere, „werden die EU-Ziele für den Ausbau der Solarenergie ein Wunschtraum bleiben und niemand wird hier investieren“, warnte Erfurt.