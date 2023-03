 Prognose 2023: Warum die Dax-Konzerne skeptisch in die Zukunft blicken

Düsseldorf Deutschlands größte börsennotierte Konzerne legen in diesen Tagen starke Bilanzen vor. Mit knapp 120 Milliarden Euro haben die 40 Dax-Unternehmen 2022 fast so viel verdient wie im Rekordjahr 2021. Doch das ist Vergangenheit. „Der Trend bei den Unternehmensgewinnen ist eindeutig fallend“, warnt Norbert Frey, Leiter des Fondsmanagements der Fürst Fugger Privatbank.

Anhaltend steigende Preise und Zinsen, aber auch das Auslaufen von ertragsträchtigen Sonderkonjunkturen erschweren es den Konzernen nach eigener Prognose zunehmend, die guten Ergebnisse zu wiederholen oder gar zu toppen. Das zeigt sich in den Jahresbilanzen und den damit verbundenen Ausblicken.

Zwar verbesserten sich zuletzt die Wachstumsaussichten für die USA und vor allem China, wo die harten Corona-Restriktionen abrupt beendet wurden. Deshalb hellen sich „kurzfristig die Perspektiven für die Umsatz- und Gewinnentwicklung der Dax-Unternehmen auf“, sagt Andreas Hürkamp von der Commerzbank. Doch er geht davon aus, dass die Gewinne in diesem Geschäftsjahr um etwa zehn Prozent fallen werden, auch weil einige Sonderfaktoren wegfallen und neue Belastungen hinzukommen.

Fachanalysten rechnen im Schnitt damit, dass die Dax-Konzerne 2023 netto 118 Milliarden Euro verdienen werden, also gut ein Prozent weniger als 2022. Daran ist bemerkenswert: In der Vergangenheit wurden zu Beginn eines Jahres immer steigende Gewinne prognostiziert. Nach einer Handelsblatt-Analyse zeichnen sich fünf belastende Trends für 2023 ab:

1. Hohe Einkaufspreise, sinkende Verkaufspreise

„2022 war ein Rekordjahr für Puma“, verkündete Vorstandschef Arne Freundt kürzlich bei der Präsentation der Jahreszahlen des Sportartikelkonzerns. Damit beschrieb der Nachfolger von Björn Gulden, der zum Rivalen Adidas wechselte, allerdings nur die Vergangenheit. Für 2023 wird Freundt vorsichtig.

Grund dafür sind gestiegene Beschaffungspreise auf der einen und seit Herbst steigende Lagerbestände auf der anderen Seite. Weil gleichzeitig die Verkaufspreise sinken, geraten Gewinne und Profitabilität unter Druck.

Darüber hinaus führen nach Ansicht von Puma die stark steigenden Preise und höheren Zinsen bei vielen Verbrauchern und Einzelhändlern zu Verunsicherung und einer schwankenden Nachfrage. Vor diesem Hintergrund rechnet der Sportartikelhersteller im laufenden Jahr mit einem Gewinn vor Steuern und Zinsen in einer weitgefassten Spanne zwischen 590 und 670 Millionen Euro. Im abgelaufenen Jahr waren es 641 Millionen Euro.

Ähnlich skeptisch, was Preise und Aufwendungen angeht, ist Bayer. „Die erwarteten Umsatzsteigerungen und Beiträge aus unseren Effizienzprogrammen werden nicht ausreichen, um den Gegenwind bei Kostensteigerungen und Preisrückgängen auszugleichen“, sagte der scheidende Vorstandschef Werner Baumann bei Präsentation der Jahreszahlen.

Bayer rechnet mit rückläufigen Preisen für Unkrautvernichter in der Landwirtschaft und sinkenden Erlösen in der Pharmasparte. Beim Gewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Sondereinflüssen kalkuliert der Konzern mit 12,5 bis 13 Milliarden Euro, nach 13,5 Milliarden Euro im Vorjahr.

2. Die Löhne steigen

Unternehmen mit einem starken Europa- und vor allem Deutschlandgeschäft werden 2023 die höheren Lohnabschlüsse zu spüren bekommen. Besonders betroffen ist die Deutsche Post. Die Tarifparteien einigten sich vor wenigen Tagen auf eine durchschnittliche Lohnerhöhung um 11,5 Prozent für 160.000 Beschäftigte. Die Mehrkosten liegen bei einer höheren dreistelligen Millionensumme.

Deutlich höhere Lohnabschlüsse als in der Vergangenheit sind in vielen Branchen, vor allem in der Industrie, zu erwarten.

Neuer Puma-Chef Arne Freundt

Die Bundesbank warnt mit Blick auf die stark steigenden Preise und den daraus resultierenden Lohnforderungen in ihrem Monatsbericht: „Spürbare Zweitrundeneffekte auf die Preise sind absehbar.“ Die Lohnpolitik trage dazu bei, „dass die Inflationsrate über einen längeren Zeitraum deutlich über dem mittelfristigen Ziel von zwei Prozent für den Euroraum bleiben wird“.

Als Konsequenz droht eine Kettenreaktion aus steigenden Preisen, Zinsen und Löhnen. Dazu tragen laut Bundesbank auch die Arbeitskräfteknappheit und der Beschluss der Regierungskoalition, den Mindestlohn gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent auf zwölf Euro zu erhöhen, bei.

3. Teure Energie macht auch Dax-Konzernen zu schaffen

Mehr als allen anderen Branchen machen der Chemieindustrie gestiegene Energiekosten zu schaffen. Bei BASF waren 2022 die Energiekosten um 3,2 Milliarden Euro gestiegen – allein im Stammwerk Ludwigshafen um zwei Milliarden Euro, obwohl hier der Gasverbrauch um ein Drittel gesenkt wurde.

BASF geht davon aus, dass die hohen Energiepreise und die Unsicherheiten rund um den Krieg und steigende Zinsen anhalten werden. Nach einem operativen Gewinn von 6,9 Milliarden Euro rechnet der Konzern im laufenden Jahr nur noch mit 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro.

Durch Einsparungen sollen die Fixkosten in der Produktion um 200 Millionen Euro im Jahr sinken, in Summe will der Konzern 500 Millionen Euro im Jahr sparen. Das wird auch durch den Abbau von 2600 Stellen erreicht und dem Schließen besonders energieintensiver Anlagen in Ludwigshafen, wie etwa der Produktion von Ammoniak.

Der Kunststoffhersteller Covestro hat seine Aktionäre für 2023 auf einen deutlich sinkenden Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen eingestellt. Vor allem bei den Basischemikalien fällt es Covestro schwer, höhere Kosten an die Kunden weiterzugeben. 2022 summierten sich die Energiekosten auf 1,8 Milliarden Euro, 800 Millionen Euro mehr als im Jahr davor.

Im laufenden Quartal rechnet Covestro nur mit einem Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen von 100 bis 150 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 806 Millionen Euro.

4. Nachholeffekte laufen aus

Die steigenden Energiekosten treffen bei Covestro auf eine schwächere Kundennachfrage, weil Nachholeffekte auslaufen. 2022 waren die Verkaufspreise stark gestiegen, was die Margen und Gewinne nach oben getrieben hatte. Grund dafür war die aufgestaute Nachfrage infolge des vorangegangenen Stillstands während der Coronapandemie und globaler Lieferkettenprobleme.

Diese Sonderkonjunktur läuft auch für die Deutsche Post aus, die lange Zeit von globalen Transportengpässen und der Paketflut infolge der Pandemie profitiert hatte. 2022 sorgte das noch für einen operativen Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) von 8,4 Milliarden Euro – so viel wie noch nie.

Inzwischen hat sich das Geschäft abgekühlt, der Konzern rechnet je nach Konjunkturverlauf mit einem Ebit-Gewinn zwischen sechs und sieben Milliarden Euro. Das starke Vorjahresergebnis werde erst „Mitte des Jahrzehnts“ wieder erreicht.

DHL-Versandzentrum bei Dresden

Noch stärker leiden klassische Corona-Profiteure wie Hellofresh unter der schwächeren Nachfrage. Deutlich höhere Kosten für Lebensmittel und Logistik will der Kochboxenversender nicht vollständig an seine Kunden weiterreichen, um sich so im Wettbewerb besser zu positionieren.

5. Steigende Zinsen und Ende der Euro-Schwäche

2022 notierte der Eurokurs gegenüber dem Dollar im Durchschnitt 13 Cent niedriger als im Jahr davor. Allein durch die Umrechnung der im Dollarraum erzielten Erträge, wozu auch weite Teile Asiens zählen, errechnete sich dadurch ein zusätzlicher Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen von rund 20 Milliarden Euro bei den Dax-Konzernen.

Vor allem Unternehmen mit hohen Umsatzanteilen im Dollarraum wie etwa der Spezialchemiekonzern Merck profitierten 2022 von einem deutlich schwächeren Eurokurs. Dieser Effekt dürfte 2023 wohl ausbleiben. In den ersten zweieinhalb Monaten war der Euro durchschnittlich zwei Cent mehr wert als im Vorjahr. Die Unternehmen erleiden bislang also leichte Währungsverluste.

Darüber hinaus zehren die steigenden Zinsen zunehmend an den Gewinnen. Kehrseite der ausbleibenden Rezession ist nämlich, dass die Notenbanken angesichts der hohen Inflationsraten ihre Leitzinserhöhungen wohl noch länger und drastischer als erwartet fortsetzen werden. Volkswirte gehen inzwischen davon aus, dass die Leitzinsen in den USA auf 5,5 und in der Eurozone auf 3,5 Prozent steigen werden – Tendenz seit Wochen steigend.

Dadurch verteuern sich nicht nur künftige Bankkredite und Anleihen, sondern auch bereits bestehende Schulden, sobald die Firmen auslaufende Anleihen und Kredite neu finanzieren müssen.

Betroffen sind vor allem stark verschuldete Unternehmen. Mit 142 Milliarden Euro hat die Deutsche Telekom so hohe Gesamtschulden abzüglich vorhandener Cash-Bestände angehäuft wie kein anderer Dax-Konzern.

BASF

Hoch verschuldet, vor allem in der wichtigen Relation zum bereinigten Gewinn, sind darüber hinaus Bayer, Fresenius und Eon. Angesichts ihrer hohen Verbindlichkeiten steigen die Zinslasten in den kommenden Jahren überdurchschnittlich stark.

Autobauer rechnen mit höherem Absatz

Eine große Ausnahme stellt die Autobranche dar. Hier wird es 2023 zu Nachholeffekten kommen, die bei den meisten anderen Unternehmen schon ausgelaufen sind. Der Volkswagen-Konzern plant, 9,5 Millionen Fahrzeuge auszuliefern, nach 8,7 Millionen im vergangenen Jahr.

2022 waren Lieferketten unterbrochen und es gab zu wenig Halbleiter, sodass sich Nachfrage aufgestaut hat. Jetzt entspannt sich die Situation, zudem gibt es einen hohen Auftragsbestand, der abgearbeitet wird. Infolgedessen werde der Umsatz in diesem Jahr um zehn bis fünfzehn Prozent über dem des Vorjahres liegen, erwartet VW.

Auch BMW hätte 2022 mehr Autos verkaufen können, wenn es ausreichend Halbleiter gegeben hätte. Deshalb sind die Auftragsbücher für 2023 gut gefüllt, sagte Finanzchef Nicolas Peter am Mittwoch.

Merck-Produktion in Darmstadt

Für den Dax sind die Nachrichten aus der Autobranche ein wichtiges Signal: Mit 51,5 Milliarden Euro Nettogewinn im abgelaufenen Jahr stehen BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen und Daimler Truck für 45 Prozent des Gewinns aller 40 Dax-Konzerne.

