Das Aleenta Retreat, das Kimpton Maa-Lai und das Six Senses haben unterschiedliche Konzepte – und einen hohen gastronomischen Anspruch als verbindende Klammer.

Im prämierten Restaurant Dining on the Rocks des Six Senes auf Koh Samui kommen mehr als die Hälfte der Gäste von außerhalb. (Foto: Six Senses) 270-Grad-Blick auf den Golf von Thailand

Chiang Mai, Bangkok, Koh Samui Vom entschleunigten Hotelalltag im Six Senses auf der paradiesischen Insel Koh Samui im Süden Thailands über das stilvolle Kimpton Maa-Lai in Bangkok bis hin zum nachhaltigen Aleenta Retreat in Chiang Mai im Norden des Landes: So unterschiedlich die Konzepte dieser Hotels auch sind, verspricht doch jedes von ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt. Was die drei Hotels verbindet, ist der hohe gastronomische Anspruch und die Verwendung regionaler, organischer Lebensmittel.

Zehn Minuten entfernt von der Altstadt, umgeben von zahlreichen beeindruckenden Tempeln, liegt das Aleenta Retreat Chiang Mai. Wer sich für die Kultur der Region Chiang Mai und den Norden Thailands interessiert, ist hier genau richtig. Überall, im Innen- und Außenbereich, spüre ich die Handschrift der Inhaberin Anchalika Kijkanakorn, die eine gesunde Lebensweise propagiert.

