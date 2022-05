Rath checkt ein: Das Fährhaus Koblenz Ein Hotel an der Mosel – fast wie am Meer

Die Moselregion zieht weltweit immer mehr Besucher an. Das Fährhaus ist in kürzester Zeit das ohne Zweifel beste Hotel in Koblenz und Umgebung geworden.

Ich stehe auf den massiven Holzplanken der riesigen Panoramaterrasse direkt oberhalb der Mosel – in Sichtweite: der Koblenzer Stadtteil Güls mit dem Heyerberg, an dem ich viele Jahre meiner Jugend verbrachte. Der Blick schweift über den in der Frühlingssonne glitzernden Fluss, ich atme tief ein und denke zum ersten Mal seit Jahren: Wie schön ist es doch, wieder einmal in meiner Heimat zu sein.

Als Globetrotter bin ich, selten genug, mal wieder in Koblenz, der Zwei-Flüsse-Stadt an Rhein und Mosel. Auf der beschaulichen Mosel habe ich als kleiner Junge, etwas weiter flussaufwärts in Cochem, Wasserskifahren gelernt. Koblenz, wegen der geografischen Lage das Tor zum Oberen Mittelrheintal, wurde vor einigen Jahren von der Unesco als Weltnatur- und -kulturerbe ausgezeichnet.

