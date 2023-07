Private-Equity-Fonds Finanzinvestor CVC legt Rekord-Fonds auf – 26 Milliarden Euro Volumen

Die steigenden Zinsen haben Private-Equity-Gesellschaften zuletzt das Geschäft erschwert. Dennoch übertrifft der Finanzinvestor CVC deutlich sein Jahresziel.

In Deutschland ist der Finanzinvestor CVC unter anderem an der Parfümeriekette Douglas beteiligt. (Foto: imago images/Ralph Peters) Douglas

Der europäische Finanzinvestor CVC hat den größten Private-Equity-Fonds aller Zeiten aufgelegt. 26 Milliarden Euro umfasst der neunte Beteiligungsfonds CVC Capital Partners IX, mit dem der Investor in den nächsten Jahren in Europa und den USA auf die Suche nach Unternehmen gehen will.

Damit sei das zu Jahresbeginn ausgegebene Ziel von 25 Milliarden Euro übertroffen worden, erklärte CVC am Donnerstag. 2022 hatte der US-Konkurrent Advent International 26 Milliarden Dollar für einen Übernahme-Fonds eingesammelt. Der 2020 aufgelegte Vorgängerfonds von CVC hatte ein Volumen von 22,3 Milliarden Euro. Insgesamt verwaltet CVC nach eigenen Angaben rund 140 Milliarden Euro.

Das Geld steckt in 125 Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 100 Milliarden Euro und 550.000 Mitarbeitern. In Deutschland ist CVC unter anderem an der Parfümeriekette Douglas, am Sportwetten-Anbieter Tipico und dem Tankkarten-Anbieter DKV Mobility beteiligt.

