 Geldanlage: Wie Sie vom Megatrend Wärmepumpen profitieren können

Weltweit setzen Regierungen auf emissionsarme Heizungen. Das treibt die Geschäfte von Wärmepumpen-Herstellern und -zulieferern an – und bewegt auch deren Aktien.

Zwischenzeitlich sorgt das geplante Heizungsgesetz der Bundesregierung für etwas Zurückhaltung. Das könnte sich aber bald wieder ändern. (Foto: dpa) Handwerkerin an einer Wärmepumpe

Köln Kaum ein Thema hat in den vergangenen Monaten die Menschen so polarisiert wie das Heizungsgesetz. Im Blickpunkt stehen Wärmepumpen, die Immobilien klimafreundlich beheizen. Eine Technologie mit Potenzial: 2022 ist ihr Absatz in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 53 Prozent gestiegen.

Die EU will mit dem „REPowerEU-Plan“ die Energiewende vorantreiben, um den Gas- und Stromverbrauch zu senken. Bis 2045 soll so die Klimaneutralität erreicht sein. Denn Gebäude sind für rund ein Drittel des Endenergiebedarfs verantwortlich, damit ein Hauptverursacher von CO2-Emissionen.

Aktuell sorgt das geplante Heizungsgesetz der Bundesregierung allerdings wieder für Zurückhaltung: Die Vorgaben für Wärmepumpen sollen nur dann gelten, wenn ein Anschluss an das Fernwärmenetz nicht möglich ist. Und das auch erst dann, wenn die Kommune am Wohnort einen sogenannten Wärmeplan erstellt hat. Deswegen beobachten Experten, dass Immobilienbesitzer die Details für die Förderung abwarten, die noch nicht feststehen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen