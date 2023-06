Investoren können mit Derivaten auf fallende Kurse setzen und dennoch in steigenden Märkten höhere Renditen erzielen. Entscheidend sind zwei Punkte.

Auch Privatanleger können eine höhere Rendite als der Gesamtmarkt erreichen. (Foto: dpa) Händlerin an der Börse Frankfurt

Düsseldorf Wie können Anleger eine Überrendite erzielen? Also in guten Börsenzeiten eine höhere Rendite als der Gesamtmarkt erreichen und in schwachen Phasen weniger verlieren.

Für Profis ist genau das ihr Ziel: Sie wollen den Markt schlagen. Doch das ist eine schwierige Aufgabe, wie es Investmentlegende Charlie Munger treffend formulierte: „Man sollte nicht meinen, es sei einfach. Jeder, der es einfach findet, ist dumm.“ Profis setzen daher auf komplexe Strategien.

Doch auch Privatanleger können eine Überrendite erzielen. Dafür brauchen sie nur einige wenige Überlegungen, gepaart mit einem Blick auf die Dax-Historie und der Auswahl der passenden Finanzprodukte. Zumindest hat diese Strategie seit Anfang des vergangenen Jahres funktioniert. Und das mit einer Methode, bei der Anleger nicht ständig kaufen oder verkaufen müssen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen