Banken Erste Group bestellt Ex-Bank-Austria-Chef Cernko zum neuen Boss

Wien Österreichs größte Bank Erste Group hat einen Nachfolger für den scheidenden Vorstandschef Bernhard Spalt gefunden. Der Aufsichtsrat habe den derzeitigen Firmenkundenvorstand der Österreich-Tochter, Willi Cernko, ab 1. Juli mit der Führung der Bank betreut, teilte das Geldhaus am Mittwochabend mit. Der 65-jährige Cernko war viele Jahre Chef der zur italienischen UniCredit zählenden Bank Austria und dabei auch für das Osteuropa-Geschäft des Konzerns zuständig. 2016 verließ er die Bank Austria und wechselte anschließend als Risikochef zur Erste Group.

Spalt, der seit über 30 Jahren in verschiedenen Positionen für die Bank tätig war, kündigte kürzlich überraschend an, seinen Mitte 2023 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Er gilt als Risikoexperte und war dem langjährigen Erste-Group-Boss Andreas Treichl nachgefolgt. Spalt begründete seinen Rückzug mit unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige Strategie. Als Spalt die Führung übernommen hatte, kam es auch zu einem Umbau des Vorstandsteams. Cernko wechselte etwa als Firmenkundenchef in die österreichische Tochterbank.

Mehr: Österreichs größtes Geldhaus hat in den ersten drei Monaten des Jahres seinen Gewinn gesteigert. Sie strebt eine zweistellige Eigenkapitalverzinsung an.