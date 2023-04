Banken Unicredit tilgt AT-1-Anleihen

Die italienische Bank zahlt vorzeitig eine sogenannte Additional-Tier-1-Anleihe zurück. Seit der Krise der Credit Suisse kommt diesen Anleihen eine besondere Bedeutung zu.

Das italienische Geldhaus will AT-1-Anleihen zurückzahlen.

Die UniCredit übt die Option zur vorzeitigen Rückzahlung einer Additional-Tier-1-Anleihe aus. Dies ist der erste große Test für derartige Calls, seit die Komplettabschreibung von Anleihen der Credit Suisse im Wert von 16 Milliarden Franken den Markt ins Trudeln brachte.

Das italienische Geldhaus zahlt die Anleihe im Wert von 1,25 Milliarden Euro am 3. Juni zum Nennwert zurück. Der Kurs der Anleihe sprang nach der Entscheidung um 1,8 Cent auf rund 100,2 Cent je Euro.

Die Entscheidung fällt in eine Zeit, in der Zweifel daran bestehen, ob Banken den Marktkonventionen folgen und anstehende AT-1-Calls ausüben werden, da die Kosten für die Emission von Nachfolgeanleihen nach der Credit-Suisse-Abschreibung sprunghaft gestiegen sind. Unterdessen hat der genossenschaftliche Bankensektor in Deutschland eine Richtlinie zur Emission von AT1-Anleihen beschlossen.

