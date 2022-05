Bitcoin & Co. „Relevante Anlageklasse“: Onlinebroker Flatexdegiro startet Kryptoangebot

Marktstart trotz Crash: Der SDax-Konzern bietet als erster etablierter Broker in Deutschland den Handel mit Kryptowährungen an – zusammen mit einem bekannten Partner.

Die Kurse vieler Kryptowährungen rutschten zuletzt ab. (Foto: Reuters) Darstellung von Bitcoin und Co.

Frankfurt Der Onlinebroker Flatexdegiro will seinen Kunden trotz des jüngsten Absturzes an den Kryptomärkten den Handel mit Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen anbieten. „Wir lassen uns bei unseren Entscheidungen nicht davon leiten, was gerade en vogue ist, sondern haben einen mehrjährigen Horizont“, sagte Flatexdegiro-Chef Frank Niehage dem Handelsblatt.

„Wir sind überzeugt, dass Kryptowährungen trotz der jüngsten Kurseinbrüche langfristig eine relevante Anlageklasse sind.“ In Umfragen hätten zwischen 25 und 30 Prozent der Kunden angegeben, dass Investitionen in Kryptowährungen für sie interessant seien.

Die älteste und wichtigste Kryptowährung Bitcoin hat seit ihrem Rekordhoch vom November 2021 über die Hälfte an Wert verloren. Am Mittwoch pendelte der Bitcoin-Kurs um die 30.000-Dollar-Marke. Auch die Kurse anderer Kryptoassets brachen in der jüngsten Vergangenheit ein und sorgten bei Anlegern für hohe Verluste.