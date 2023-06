HSBC HSBC erhält einen neuen Deutschlandchef

Die britische Großbank ernennt Michael Schleef zum CEO für Deutschland. Sein Vorgänger Nicolo Salsano verlässt die Bank auf eigenen Wunsch.

Düsseldorf Zum 1. Juli wird die britische Großbank HSBC von einem neuen Deutschlandchef geleitet. Michael Schleef übernimmt den CEO-Posten von Nicolo Salsano, teilte die Bank am Montag mit. Salsano verlässt das Haus demnach auf eigenen Wunsch.

Aktuell leitet Schleef als Mitglied der erweiterten Geschäftsführung das Mittelstandsgeschäft in Deutschland und Österreich. Andrew Wild, CEO von HSBC Continental Europe, begrüßt die neue Personalie: „Michael Schleef hat in den vergangenen beiden Jahren Wachstum und Transformation bei HSBC Deutschland entscheidend vorangetrieben.“

Der deutsche Firmenkundenmarkt gehöre heute zu den fünf größten und wichtigsten der HSBC.

Schleef hatte rund 20 Jahre in Führungspositionen bei der Deutschen Bank gearbeitet, bevor er 2021 zu HSBC Deutschland wechselte. Als Deutschlandchef wird er weiterhin das Mittelstandsgeschäft in Deutschland leiten. Zugleich treibt die Großbank ihren Umbau zu einer europäischen Plattform voran. Das Deutschlandgeschäft wird künftig in die HSBC Continental Europe integriert, hat das Unternehmen angekündigt.